الحارس تلمساني قد يكون خيار بلماضي في المستقبل القريب

اقترب من وصيف الدوري اليوناني

حتى ولو دخل النجمان غويري وشرقي، كتبية جمال بلماضي، في القريب العاجل، فإن منصب حارس مرمى مازال الشغل الشاغل لأنصار الخضر، ولا يمكن الجزم بالاطمئنان من كل الحراس المقترحين وعلى رأسهم ماندريا، وقد يكون الأمل في الحارس سامي تلمساني الذي يريد اللعب للخضر، خاصة في حالة تحوله إلى اللعب كأساسي مع فريقه المحتمل المستقبلي آيك أثينا وصيف الدوري اليوناني في نسخته الأخيرة.

بلغ سامي تلمساني في أواخر فيفري الماضي سن الـ 19 سنة، وكان ضمن مدرسة تشيلسي، ولكن بصفر مشاركة، ولم يحدث وأن تواجد على مقاعد الاحتياط، ويبدو تغيير الأجواء هو الحل الوحيد لهذا الحارس، حتى لا يبقى بعيدا عن المنافسة ولو باللعب في دوري أقل تنافسية وفريق غير معروف مثل آيك أثينا الذي سبق وأن لعب له الدولي السابق رفيق جبور، كما سبق لهذا النادي وأن شارك في أوربا ليغ في عدة مناسبات.

احتل آيك أثينا الموسم الماضي المركز الثاني بفارق نقطتين عن البطل بناثينايكوس، في دوري متوسط يضم 14 فريقا فقط، وتعصف الأزمة المالية بأنديته بدليل أن الدوري اليوناني لا يجلب أبدا لاعبين كبارا، وحتى النجوم اليونانيون يلعبون خارج بلادهم، وسيجد تلمساني في عرين فريقه الجديد المحتمل، ثلاثة حراس، اثنين من اليونان، والحارس الثالث من النمسا، ويدرب الفريق الأرجنتيني ماتياس خيسوس آلمايدا صاحب الخمسين سنة، وفي مثل هذه الدوريات الشهيرة بلعبها اللاتيني يمكن أن نرى الوجه الحقيقي لهذا الحارس الذي رفض المنتخب المغربي، وفضل عليه الخضر، حيث سيكون الحارس معرض لحملات هجومية ستصقل مواهبه وتمنحه الثقة في النفس، من أجل بناء نفسه وتعويض الحارس الأسطورة رايس مبولحي الذي لعب للخضر قرابة تسع سنوات.

لن نبالغ إذا قلنا إن الجزائر لم تكتسب حراسا في تاريخها من الطراز العالمي، كما كان الشأن في تونس مع العملاقين عتوقة والنايلي، ومصر مع السد العالي عصام الحضري أو المغرب مع علال وبادو زاكي، ويعتبر مبولحي الأحسن، ولكنه لم ينعم أبدا باللعب لفريق كبير، وتجوّل في دوريات صغيرة ومن المحتمل أن ينتهي به المقام في الجزائر مع تشكيلة العميد العاصمي، ولم يحدث في تاريخ الجزائر، وأن لعب حارسا سواء من المحليين أم من المتكونين في فرنسا مع فريق كبير، وحتى تلمساني الذي انضم لفريق تشيلسي بقي على الجانب، ولم ينعم حتى بمقاعد الاحتياط، كما أن حارس نيس بولهندي لم يلعب لحد الآن أي دقيقة مع نيس، وهو في أحسن الاحوال يجلس على مقاعد البدلاء.

لا أحد لحد الآن يعرف القيمة الفنية الحقيقية للحارس سامي تلمساني، ولكن تواجده مع آيك أثينا الذي سيشارك في أوربا ليغ، سيمنحنا صورة شاملة عن حارس مرمى قد يكون خليفة رايس مبولحي.