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رياضة

الحارس رمضان يغيب عن سفرية مولودية الجزائر إلى جنوب إفريقيا

عمر سلامي
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الحارس رمضان يغيب عن سفرية مولودية الجزائر إلى جنوب إفريقيا
أرشيف
الحارس عبد اللطيف رمضان

شدّت بعثة فريق مولودية الجزائر الرحال إلى جنوب إفريقيا، تحسبا لمواجهة نادي أورلاندو بيراتس في إياب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وانطلقت رحلة فريق مولودية الجزائر من مطار الجزائر الدولي، في حدود الساعة الواحدة صباحا، وهي السفرية التي غاب عنها الحارس عبد اللطيف رمضان.

وأعلنت إدارة مولودية الجزائر، عبر الصفحة الرسمية للنادي على “فايسبوك” غياب الحارس عبد اللطيف رمضان عن السفرية، بسبب معاناته من الإصابة.

وقبل تنقله، حظي فريق مولودية الجزائر بتشجيع كبير من أنصاره عند خروجه من مركز عبد الرحمن عوف – بابا حمود، بـزرالدة متجها نحو المطار.

ويواجه مولودية الجزائر مضيّفه نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، بملعب الأخير،  الأربعاء المقبل، في إياب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وانتهى لقاء الذهاب بالجزائر، بفوز النادي الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

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