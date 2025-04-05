الحارس رمضان يغيب عن سفرية مولودية الجزائر إلى جنوب إفريقيا

شدّت بعثة فريق مولودية الجزائر الرحال إلى جنوب إفريقيا، تحسبا لمواجهة نادي أورلاندو بيراتس في إياب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وانطلقت رحلة فريق مولودية الجزائر من مطار الجزائر الدولي، في حدود الساعة الواحدة صباحا، وهي السفرية التي غاب عنها الحارس عبد اللطيف رمضان.

وأعلنت إدارة مولودية الجزائر، عبر الصفحة الرسمية للنادي على “فايسبوك” غياب الحارس عبد اللطيف رمضان عن السفرية، بسبب معاناته من الإصابة.

📝 | تقرير طبي 🩺💊💉🟥🟩 سيغيب حارسنا عبد اللطيف رمضان عن سفرية الفريق إلى جنوب إفريقيا التي ستنطلق من مطار هواري بومدين الدولي في حدود الساعة الـ𝟎𝟏:𝟎𝟎 صباحًا، بسبب نفس الإصابة التي جعلته يغادر تربص المنتخب الوطني المحلي، والتي يعاني منها منذ عدة أسابيع.#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 pic.twitter.com/iMVAZo0llo — Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) April 4, 2025

وقبل تنقله، حظي فريق مولودية الجزائر بتشجيع كبير من أنصاره عند خروجه من مركز عبد الرحمن عوف – بابا حمود، بـزرالدة متجها نحو المطار.

الأنصار يشجعون اللاعبين فور مغادرتهم مركز “عبد الرحمن عوف – بابا حمود” بـزرالدة نحو المطار ويحثونهم على تشريف الألوان 🟥🟩💥#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 |#𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆𝒔𝑪𝑨𝑭𝑪𝑳

#نادي_مولودية_الجزائر 🟢🔴 pic.twitter.com/dbWmKQYXrD — Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) April 4, 2025

ويواجه مولودية الجزائر مضيّفه نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، بملعب الأخير، الأربعاء المقبل، في إياب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وانتهى لقاء الذهاب بالجزائر، بفوز النادي الجنوب إفريقي بهدف دون رد.