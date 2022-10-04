الحارس زغبة: الحظ أدخلني تاريخ الدوري السعودي

بعد الهدف التاريخي الذي سجله من المرمى إلى المرمى

أكد الدولي الجزائري، مصطفى زغبة، حارس مرمى نادي ضمك السعودي، أن الحظ حالفه في الهدف الذي سجله في مباراة ناديه أمام نادي الطائي، ضمن الجولة الخامسة للدوري السعودي للمحترفين.

وقال زغبة، في تصريحات صحفية “الحمد لله، الحظ حالفني في الهدف، فحقيقة قصدت لعب الكرة للمهاجم، لكنها دخلت المرمى، ودخلت تاريخ الدوري السعودي للمحترفين”.

ورغم اعترافه بمحالفته للحظ، أبدى زغبة سعادته الكبيرة بالهدف الذي سجله قائلا: “سعيد للغاية بما فعلت، وأهدي الهدف لمحبي مصطفى زغبة ونادي ضمك وكل عائلتي في الجزائر”.

إلى ذلك، أكد حارس الخضر في وديتي غينيا ونيجيريا الأخيرتين أن الفوز والثلاث نقاط التي كسبها فريقه أهم من الهدف الذي سجله: “هذا الفوز أهم من الهدف الذي سجلته”.

وختم زغبه كلامه بالتأكيد أن الموسم ما يزال طويلا واعدا جماهير نادي ضمك بأن القادم سيكون أجمل: “نحن نعمل بشكل كبير في كل مباراة نخوضها، والدوري لا يزال طويلا، ونعد جماهير ضمك بأن القادم سيكون أجمل” أكد زغبة.

وكان الحارس الجزائري صنع الحدث مطلع هذا الأسبوع بتسجيله هدف عابر للقارات عند الدقيقة 78 من المباراة، وهذا من تسديدة طويلة من داخل منطقة عمليات فريقه ضمك مباشرة سكنت شباك الحارس البرازيلي لنادي الطايئ فيكتور براغا، ما جعله يدخل تاريخ الدوري السعودي كأحد أبرز الحراس الهدافين.

ويأتي تألق زغبة مع ناديه بعد أيام قليلة فقط من تألقه أيضا مع المنتخب الوطني، في المباراتين الوديتين اللتين شارك فيهما أساسيا أمام غينيا ونيجيريا.