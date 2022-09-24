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رياضة

الحارس زغبة يحتفظ بِشباكه نظيفة في كلّ مقابلاته مع “الخضر”

علي بهلولي
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الحارس زغبة يحتفظ بِشباكه نظيفة في كلّ مقابلاته مع “الخضر”
ح.م
حارس المرمى مصطفى زغبة

وفّق حارس المرمى الدولي الجزائري مصطفى زغبة بِامتياز، في ثالث مباراة دولية له مع “محاربي الصّحراء”.

ونجح مصطفى زغبة مُجدّدا في صيانة شباكه، بعد أن حمى عرين “الخضر” في المباراة الودّية أمام غينيا كوناكري بِوهران سهرة الجمعة، التي انتهت كما هو معلوم بِهدف دون مقابل لِمصلحة الجزائر.

وقبل هذه المواجهة، خاض زغبة مقابلتَين: ودّية أمام المضيف القطري في ديسمبر 2018، وحينها فاز رجال جمال بلماضي بِهدف دون ردّ. ورسمية في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، أمام الزائر الأوغندي شهر جوان الماضي، والتي انتهت بِانتصار النخبة الوطنية بِثنائية نظيفة.

ويملك ابن المسيلة – البالغ من العمر 31 سنة، والذي يرتدي زيّ نادي ضمك السعودي – بنية جسدية معتبرة، على غرار الطول الفارع بـ 1.90م، تُساعده على تحييد خطورة المنافسين، والارتقاء في الكرات أو الصراعات الهوائيَين، فضلا عن كون هذا الامتياز المورفولوجي يمنح الحارس شيئا من الهيبة في أعين مَن يسعى لِمباغتته، كما هو الشّأن في براعته في صدّ ركلات الترجيح.

تاريخيا ولِعشّاق البطولة الوطنية، يُذكّر مصطفى زغبة – إلى حدّ ما (ليس من ناحية ملامح الوجه) – بِحارس المرمى الدولي الجزائري السابق وأيضا نادي غالي معسكر بن بلة بن ميلود (الصورة المُدرجة أدناه)، الذي سطع نجمه أيّام الأخضر بلومي وعبد العزيز بوط والعربي شعبان ومختار بغدوس.

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