الحارس زيدان يتعادل

علي بهلولي
الحارس زيدان يتعادل
تعادل حارس المرمى لوكا زيدان وفريقه غرناطة بِهدف لِمثله مساء الإثنين، خارج القواعد أمام نادي بورغوس.

وكان لوكا زيدان قد استفاد من الجنسية الرياضية الجزائرية، في الأيام القليلة الماضية.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة السادسة من عمر البطولة الإسبانية للقسم الثاني، حيث خاض الحارس زيدان كامل أطوارها (الصورة الثانية والأخيرة المدرجة).

وبات لوكا زيدان وقد شارك في خمسة لقاءات بِزي نادي غرناطة، في بطولة الموسم الجديد.

وتجمّد فريق غرناطة في الرتبة الـ 22 والأخيرة بِرصيد نقطتَين، ويملك نادي بورغوس 9 نقاط في المركز التاسع.

