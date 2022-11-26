الحارس “شاوشي” يعود إلى الواجهة ويُوهّل شباب برج منايل

لُعبت بعد ظهيرة السبت ثماني مقابلات أخرى، من الدور الـ 32 لِمنافسة كأس الجزائر.

وعرفت هذه الجولة تألّق الحارس الدولي الجزائري السابق فوزي شاوشي، حيث تصدّى لِركلة جزاء أمام المُضيّف شباب عين تيموشنت، وسجّل أخرى لِمصلحة فريقه جيل برج منايل، مُساهما بِقوّة في تأهّل النادي الأخير للدور الـ 16.

وسبق لِفريق جيل برج منايل أن نشّط نهائي كأس الجمهورية عام 1987، وخسره أمام اتحاد الحراش بـ (0-1). أمّا الحارس فوزي شاوشي (38 سنة في ديسمبر المقبل) فنال شرف حيازة كأس الجزائر مع نادي وفاق سطيف عام 2010، في مباراة نهائية حسمها “النّسر الأسود” لِمصلحته بِثلاثية نظيفة أمام شباب باتنة.

وجاءت نتائج المقابلات على النّحو التالي:

ا.الشاوية 2 – ن.حسين داي 0

ش.عين تيموشنت 0 – ج.برج منايل 0 / تأهّل جيل برج منايل (بومرداس) بِواقع ركلات الترجيح (3-4).

أ.المدية 1 – ن.التلاغمة 0 / أكاديمية المدية ينتمي إلى الدرجة الرّابعة.

ر.وهران 7 – ن.الخروب 2 / رائد وهران ينتمي إلى الدرجة الرّابعة.

ش.الميلية 1 – ن.تقرت 1 / تأهّل شباب الميلية (جيجل) بِواقع ركلات الترجيح (3-1)، وهو فريق ينتمي إلى الدرجة الرّابعة.

ا.قسنطينة 1 – ش.وادي السمّار 0 / اتحاد قسنطينة ينتمي إلى الدرجة الثالثة.

م.بريكة 3 – أ.بئر بوحوش 0 / مولودية بريكة (باتنة) تنتمي إلى الدرجة الرّابعة.

ش.عزازقة 1 – ش. غير 0 / شبيبة عزازقة (تيزي وزو) تنتمي إلى الدرجة الرّابعة.

وكانت هذه المحطّة قد شهدت إجراء 15 مباراة، الجمعة. بينما تُقام اللّقاءات التسع المتبقّية في الـ 9 من ديسمبر المقبل.