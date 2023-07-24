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رياضة
بعقد مدته موسم واحد قابل للتجديد

الحارس غضبان يلتحق بنادي أوروفارم بليستر المقدوني

ع. ع
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الحارس غضبان يلتحق بنادي أوروفارم بليستر المقدوني

التحق حارس المنتخب الوطني لكرة اليد، خليفة غضبان (26 سنة) بنادي ر.كا. أوروفارم بليستر لمدة موسم واحد قابل للتجديد، حسب ما أعلن عنه النادي المنتمي لبطولة مقدونيا الشمالية في بيان له.

و كتب النادي حامل بطولة مقدونيا الشمالية على صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي “فايسبوك” ما يلي: ” إنه لمن دواعي الغبطة أن نعلن عن قدوم بطل كبير لفريقنا. ويتعلق الأمر بخليفة غضبان الذي سيكون حارسنا الجديد، والذي شارك عدة مرات في منافسة رابطة الأبطال”.

ويعود الحارس الأول للمنتخب الجزائري من جديد لبطولة مقدونيا بعد موسمين قضاهما مع نادي دينامو بوخارست الروماني، والذي توج معه باللقبين الأخيرين للبطولة الرومانية.

وقبل التجربة الرومانية، سبق لغضبان أن حمل ألوان نادي فاردار سكوبغي المقدوني (2018-2020) وأديمار ليون الإسباني (2020-2021).

واختتم نادي ر.كا. أوروفارم بليستر بيانه بما يلي:” سيلتحق غضبان بزملائه الجدد في الأيام المقبلة للمشاركة في التحضيرات المبرمجة في مافروفو. وسيتم تقديمه رسميا بداية شهر أوت. ويعتبر الحارس الجزائري سادس لاعب مستقدم للنادي بعد كل من سهت، بورزاس، نيلسان، بتروفيتش وقجوقوفسكي”.

وتألق حارس “الخضر” بشكل لافت مع المجمع البترولي (مولودية الجزائر حاليا)، قبل خوض تجربة احترافية خارج ا لوطن والبداية مع نادي سي.بي بوانتي جنيل.

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