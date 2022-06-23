الحارس ماندريا يخوض أوّل حصّة تدريبية مع فريقه الجديد
خاض حارس المرمى الدولي الجزائري أنطوني ماندريا، الخميس، أوّل حصّة تدريبية له مع فريقه الجديد كون الفرنسي.
جاء ذلك بعد أن انضمّ الحارس ماندريا إلى نادي كون لِمدّة موسمَين، مع الإشارة إلى أن الفريق ينتمي إلى بطولة القسم الثاني الفرنسي.
ويبدأ الحارس أنطوني ماندريا موسمه الجديد مع فريق كون في الـ 29 من جويلية المقبل، بِمواجهة المضيف نادي نيم، لِحساب الجولة الأولى من عمر بطولة القسم الثاني الفرنسي نسخة 2022-2023.
𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 𝗔𝗻𝘁𝗵𝗼𝗻𝘆 𝗠𝗮𝗻𝗱𝗿𝗲𝗮 ✍️
Le gardien libre de tout contrat, s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec le @SMCaen 🔴🔵 #SMCaen #TeamSMC pic.twitter.com/2ctzJl72zY
— Stade Malherbe Caen (@SMCaen) June 23, 2022
حارس “الخضر” يقترب من هذا الفريق
اقترب حارس المرمى الدولي الجزائري والوافد الجديد إلى بيت “الخضر” أنطوني ماندريا، من تغيير الوجهة.
وتنقضي مدّة عقد أنطوني ماندريا (25 سنة) مع نادي أونجي في الـ 30 من جوان الحالي، بعد أن انضمّ إلى الفريق الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية لِعام 2017.
وأوشك الحارس ماندريا أن يُمضي عقدا يدوم موسمَين، يُمثّل بِموجبه ألوان نادي كون من بطولة القسم الثاني الفرنسي.
ورفض ماندريا عرضا من إدارة نادي أونجي يقضي بِتمديد العقد، وفضّل خوض تجربة احترافية جديدة مع فريق كون. كما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية مساء الخميس. التي أوضحت السبب، في كون مُقترح مسؤولي نادي أونجي يقضي بِأن يكون الحارس الجزائري احتياطيا وليس أساسيا.
وكان فريق كون قد تموقع سابعا، في لائحة ترتيب بطولة القسم الثاني الفرنسي للموسم المُنقضي.
ومعلوم أن أنطوني ماندريا حضر وقائع مقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري مع أوغندا وتنزانيا، لكنه اكتفى بِخوض الحصص التدريبية فقط.