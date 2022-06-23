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رياضة

الحارس ماندريا يخوض أوّل حصّة تدريبية مع فريقه الجديد

علي بهلولي
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الحارس ماندريا يخوض أوّل حصّة تدريبية مع فريقه الجديد
الحارس ماندريا في أوّل مران له (صورة نادي كون الفرنسي)

خاض حارس المرمى الدولي الجزائري أنطوني ماندريا، الخميس، أوّل حصّة تدريبية له مع فريقه الجديد كون الفرنسي.

جاء ذلك بعد أن انضمّ الحارس ماندريا إلى نادي كون لِمدّة موسمَين، مع الإشارة إلى أن الفريق ينتمي إلى بطولة القسم الثاني الفرنسي.

ويبدأ الحارس أنطوني ماندريا موسمه الجديد مع فريق كون في الـ 29 من جويلية المقبل، بِمواجهة المضيف نادي نيم، لِحساب الجولة الأولى من عمر بطولة القسم الثاني الفرنسي نسخة 2022-2023.

حارس “الخضر” يقترب من هذا الفريق

اقترب حارس المرمى الدولي الجزائري والوافد الجديد إلى بيت “الخضر” أنطوني ماندريا، من تغيير الوجهة.

وتنقضي مدّة عقد أنطوني ماندريا (25 سنة) مع نادي أونجي في الـ 30 من جوان الحالي، بعد أن انضمّ إلى الفريق الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية لِعام 2017.

وأوشك الحارس ماندريا أن يُمضي عقدا يدوم موسمَين، يُمثّل بِموجبه ألوان نادي كون من بطولة القسم الثاني الفرنسي.

ورفض ماندريا عرضا من إدارة نادي أونجي يقضي بِتمديد العقد، وفضّل خوض تجربة احترافية جديدة مع فريق كون. كما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية مساء الخميس. التي أوضحت السبب، في كون مُقترح مسؤولي نادي أونجي يقضي بِأن يكون الحارس الجزائري احتياطيا وليس أساسيا.

وكان فريق كون قد تموقع سابعا، في لائحة ترتيب بطولة القسم الثاني الفرنسي للموسم المُنقضي.

ومعلوم أن أنطوني ماندريا حضر وقائع مقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري مع أوغندا وتنزانيا، لكنه اكتفى بِخوض الحصص التدريبية فقط.

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