الحارس ماندريا يلعب بِالنّار

ما زال حارس مرمى المنتخب الوطني الجزائري أنطوني ماندريا يُمارس ما يُشبه اللّعب بِالنّار، خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغم أن فريقه كون نزل مؤخّرا إلى بطولة فرنسا للدرجة الثالثة، إلّا أن الحارس ماندريا ما زال يمثّل ألوان هذا النادي!

وخاض ماندريا كامل أطوار آخر مباراة تحضيرية لِفريقه كون، وانهزم رفقة زملائه بِثنائية نظيفة أمام نظرائهم من نادي لومون الفرنسي، مساء الجمعة (الصورة المدرجة أدناه).

وتنقضي مدة عقد ماندريا (28 سنة) مع نادي كون في صيف 2027، علما أن قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي ووالدته، يملكان أسهم هذا الفريق.

ويستهلّ ماندريا وفريقه كون مشوار بطولة فرنسا للقسم الثالث في موسمها الجديد، مساء الجمعة المقبلة.

يبقى الآن معرفة إن كان أنطوني ماندريا واثقا من حجز مقعد في صفوف المنتخب الوطني، وهو ينشط في الدرجة الثالثة، والأكثر من ذلك خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا بعد 4 أشهر من الآن. مع الإشارة إلى أن فلاديمير بيتكوفيتش وظّف هذا الحارس في آخر مباراة ودية لـ “الخضر”، وبِالضبط أمام المضيف السويدي في العاشر من جوان الماضي.