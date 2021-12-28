الحارس مجادل سيحضر وقائع مواجهة غامبيا

استنجد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، الثلاثاء، بِحارس المرمى عبد الرحمان مجادل حامي عرين نادي البارادو.

جاء ذلك بِسبب وجود حارس مرمى واحد فقط في تربّص “الخضر” بِالعاصمة القطرية الدوحة، وهو ألكسندر أوكيجة. لِانشغال زميلَيه رايس وهاب مبولحي ومصطفى زغبة بِمنافسة البطولة السعودية، مع ناديَيهما الاتفاق وضمك.

وسيكون عبد الرحمان مجادل رفقة ألكسندر أوكيجة في صفوف “محاربي الصّحراء”، لمّا يُواجهون ودّيا منتخب غامبيا، بِقطر السبت المقبل.

ولم يسبق لِحارس المرمى مجادل (23 سنة) أن خاض مباراة دولية مع “الخضر”، رغم حضور عديد تربّصات أشبال بلماضي.

وكان ابن بلدية تيغنيف (ولاية معسكر) ضمن تعداد المنتخب المحلّي الجزائري، الذي أحرز مُؤخّرا كأس العرب بِقطر.