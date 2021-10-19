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رياضة
في وقت يبقى فيه مبولحي الرقم واحد

الحارس مصطفى زغبة يريد العودة مجددا إلى “الخضر”

ن. ب
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الحارس مصطفى زغبة يريد العودة مجددا إلى “الخضر”

أبدى حارس نادي ضمك السعودي مصطفى زغبة، رغبته في العودة مجددا إلى المنتخب الوطني في أقرب الآجال، مشيرا في تصريحات إعلامية إلى أن هدفه الأول في الوقت الراهن هو لفت أنظار مدرب “الخضر” جمال بلماضي، على أمل تلقي دعوة خلال التربصات القادمة.

وقال زغبة، في تصريح لبرنامج “صدى الملاعب” عبر قناة “إم بي سي 1” إنه “لا يوجد سر لتطور أدائي، لكن هناك عمل جاد”، مرجعا الفضل في تألقه إلى اللاعبين في فريقه ومساعدتهم له، وكذلك مدرب الحراس، الذي يقوم بعمل جبار معه، قبل أن يضيف: “أقدم كل ما في وسعي، لأكون رفقة المنتخب في المستقبل القريب”.

وجاءت تصريحات زغبة لتشعل الصراع على منصب حراسة المرمى في “الخضر”، حيث وعلى الرغم من أن حارس الاتفاق السعودي رايس وهاب مبولحي يبقى الرقم واحد في المنتخب، إلا أن بلماضي يفكر دوما في خليفته تحسبا لأي طارئ، حيث سبق له وأن منح الفرصة للحارس الثاني ألكسندر أوكيدجة، كما بات الحارس الجديد لنادي بارادو عبد الرحمن مجادل الحارس الثالث في “الخضر” بعد الأزمة التي مر بها الحارس عز الدين دوخة الذي التحق مؤخرا بصفوف شبيبة القبائل.

فضلا عن ذلك، فقد أشاد زغبة كثيرا بمستوى اللاعبين الجزائريين في الدوري السعودي، قائلا في هذا السياق: “الدوري السعودي أصبح من أقوى الدوريات في القارة الآسيوية والوطن العربي، ومستوى الجزائريين مميز على غرار بن دبكة مع الفتح وغيره”، وتحدث زغبة في الأخير عن علاقته بمواطنه نور الدين بن زكري، المدرب السابق لنادي ضمك، قائلا “علاقتي به رائعة للغاية، فأنا أعرف أسلوبه في التدريب وخارج الملعب، وهو مدرب كبير”.

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