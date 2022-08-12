الحارس موندريا يسجل بداية قوية في “الليغ 2” ويريح بلماضي

في وقت ما زال فيه مبولحي دون فريق

قدم الحارس الدولي الجزائري، أنتوني ماندريا، ضمانات قوية للناخب الوطني، جمال بلماضي، بعد البداية القوية له في دوري الدرجة الثانية الفرنسي مع نادي كون، مؤكدا كل الآمال المعلقة عليه لتأمين حراسة “الخضر” مستقبلا، وهو الذي كان تواجد ضمن خيارات بلماضي لأول مرة خلال تربص شهر جوان الماضي.

وكان موندريا (25 عاما) انضم للمنتخب الجزائري لأول مرة خلال فترة التوقف الدولي الماضية، عندما واجه “الخضر” منتخبي أوغندا وتنزانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، ومنتخب إيران وديا، وشارك موندريا في المواجهة الأخيرة ليدشن بداياته مع الجزائر، تاركا انطباعا جيدا، واستقر الحارس الجزائري الواعد على الالتزام بنصيحة المدير الفني لـ”الخضر”، جمال بلماضي، بالانضمام إلى ناد يمنح له فرصة اللعب بانتظام في الموسم الكروي الجديد (2022/23)، عندما قرر الالتحاق بنادي كون الناشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي شهر جوان الماضي بعقد يمتد لموسمين بعد انتهاء عقده مع نادي أونجيه الناشط في “الليغ 1”.

وبصم خريج أكاديمية نادي نيس الفرنسي على بداية جيدة في “الليغ 2″، ليؤكد كل الآمال المعلقة عليه من طرف جماهير النادي الفرنسي الطامح إلى الصعود إلى “الليغ 1″، والانطباع الذي تركه لدى الجزائريين في أول اختبار له مع منتخب “محاربي الصحراء”، وأكد موقع “أوبتا” المختص في الإحصائيات والأرقام أن أونتوني موندريا بات أول حارس في نادي كون الفرنسي يحقق مباراتي “كلينشيت” في أول جولتين من الدوري في القرن الـ21، وفاز كون في أول مباراتين له هذا الموسم على ناديي نيم وميتز بذات النتيجة هدف دون رد، كما اختير موندريا رجل المباراة في كلتا المناسبتين، ويأتي تألق موندريا في بداية الموسم الجاري ليمنح رسالة اطمئنان لجمال بلماضي، خاصة في ظل بقاء الحارس الأساسي، وهاب رايس مبولحي، دون فريق لحد الآن، بانتهاء عقده مع نادي الاتفاق السعودي، الأمر الذي يعزز خططه في تجديد دماء المنتخب الجزائري.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الجزائري منتخبي غينيا وغانا وديا الشهر المقبل، بعد تأجيل تصفيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، وصعوبة الاتفاق على وديات عالمية بحكم برنامج المنتخبات الأوروبية والأمريكية الجنوبية.