“الحافلة البيضاء” بدلاً من البرتقالية.. هذا جديد النقل الجامعي لموسم 2025-2026

أكد المدير العام للمؤسسة الجامعية للنقل والخدمات، بلال شرفي، أن المؤسسة أنهت عملية تجديد كلي لـ 543 حافلة مخصصة لنقل الطلبة الجامعيين، في إطار تحسين الخدمات وضمان انطلاقة سلسة للدخول الجامعي 2025-2026.

وأوضح شرفي خلال نزوله ضيفا عبر برنامج “ضيف المورنينغ” على قناة الشروق نيوز أن 72 حافلة كانت متوقفة عن الخدمة منذ ثلاث سنوات تمت صيانتها وإعادتها إلى العمل خلال فصل الصيف.

وأشار إلى أن المؤسسة أعدت برنامجاً خاصاً لتكوين سائقي الحافلات المنتسبين إليها، مؤكداً أنه لن تكون هناك أي إشكالات في النقل الجامعي خلال الموسم الجديد.

كما كشف المدير العام عن تكثيف عدد المراقبين على مستوى حافلات نقل الطلبة، لضمان الانضباط وحسن سير الخدمة بما يستجيب لتطلعات الطلبة.

وبخصوص التذاكر أفاد شرفي، أن التذكرة الموحدة عبر وسائل النقل الحضري للطلبة سيتم التكفل بها بالكامل، مشيراً إلى أن دخولها حيز الخدمة سيُسهم في تسهيل تنقل الطلبة والمواطنين على حد سواء.

وأوضح شرفي أن المؤسسة تعمل على تجسيد مشروع “الحافلة الجامعية البيضاء” بدلاً من البرتقالية، وذلك تنفيذاً لتعليمات وزير النقل، في إطار توحيد هوية النقل الجامعي وتحسين صورته البصرية.

وفي سياق دعم النقل الحضري، أكد شرفي أن المؤسسة دعمت مؤسسات النقل المحلية بـ 122 حافلة جديدة لتعزيز الخدمة، إلى جانب شراء 8 حافلات مخصصة للنقل الدولي ستعمل على خطوط الجزائر – تونس، عنابة – تونس، ووادي سوف – تونس، لتوفير رحلات مريحة ومنتظمة بين البلدين.

وبحسب شرفي، فقد حُدد سعر تذاكر الرحلات الدولية عبر الحافلات بنحو 2000 دينار جزائري من عنابة إلى تونس، فيما يبلغ سعر التذكرة من تونس إلى عنابة 30 ديناراً تونسياً، مشيراً إلى أن هذه الرحلات ستكون متاحة على مدار السنة.