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الحالة الجوية: أمطار رعدية عبر 25 ولاية
الجزائر

الحالة الجوية: أمطار رعدية عبر 25 ولاية

الشروق أونلاين
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الحالة الجوية: أمطار رعدية عبر 25 ولاية
أرشيف

أفادت نشرية حول الحالة الجوية ليوم الأربعاء بتساقط أمطار رعدية عبر 25 ولاية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول لمصالح الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: الجزائر، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تيزي وزو، الشلف، باتنة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، البيض، جيجل، عين الدفلى، المدية، بسكرة، بومرداس، البويرة، البليدة وولاد جلال.

الحالة الجوية: تنبيه حول أمطار رعدية عبر 13 ولاية الثلاثاء

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول الحالة الجوية ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية عبر 13 ولاية.

وحسب تنبيه باللون الأصفر لديوان الأرصاد الجوية، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: تيارت، الأغواط، غرداية، برج بوعريريج، مسيلة، باتنة، خنشلة، سطيف، الجلفة، البيض، ، البويرة، المدية، أولاد جلال.

وستتراوح كميات الأمطار المرتقب تسجيلها بين 20 و30 ملم

وأوضح نفس المصدر، أن صلاحية هذا التنبيه تبدأ زوال يوم الثلاثاء وتستمر إلى غاية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء.

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