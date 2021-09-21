الحالة الجوية: أمطار رعدية مرفقة بحبات برد عبر 24 ولاية
نبهت مصالح الأرصاد من الحالة الجوية، الثلاثاء، التي تشهد فيها بعض الولايات أمطار رعدية مرفوقة أحيانا بحبات البرد.
وبحسب النشرية التي تمتد صلاحيتها من الثلاثاء على 15 زوالا إلى غاية نهار غد الأربعاء على الساعة 03 صباحا فإنّ كمية الأمطار المتوقعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملم ومن المحتمل أن تصل وتفوق محليا الـ 40 ملم.
الولايات المعنية هي: تيسمسيلت، برج بوعريريج، غليزان، المسيلة، تيارت، مستغانم، عنابة، سطيف، الجلفة، سكيكدة، سعيدة، معسكر، ووهران.
تنبيه خاص بأمطار رعدية، حيث أن الكميات المتوقعة تتراوح مابين20إلى30ملم،ومن المحتمل أن تصل محليا40ملم
الولايات المعنية:
سطيف،برج بو عريريج،المسيلة،شمال الجلفة،تيارت،تيسمسيلت،سعيدة وسيدي بلعباس
صلاحية هذه النشرة من نهاراليوم على15زوالا إلى غاية نهار غد الأربعاء على الساعة03صباحا pic.twitter.com/xHCuo9Lxgw
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 21, 2021
كما نشرت الأرصاد نشرية سابقة بساعات تخص هطول أمطار رعدية مصحوبة بحبات برد أيضا عبر عدة ولايات، بدء من الثلاثاء، الساعة التاسعة صباحا، إلى غاية الأربعاء، الساعة السادسة صباحا.
الولايات المعنية هي: الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة، والمدية.
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 21, 2021
الحالة الجوية ليوم الثلاثاء: أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات
توقعت مصالح الأرصاد أن تشهد الحالة الجوية ليوم الثلاثاء أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.
وأوضحت التوقعات أن المناطق الوسطى والشرقية ستعرف أجواء من مغشاة إلى غائمة وممطرة على المناطق الساحلية والداخلية، هذه الأمطار تكون على شكل زخات مطرية رعدية أحيانا وتزداد حدة بداية من الظهيرة.
المناطق الوسطى والشرقية:
على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، تكون الأجواء غائمة غالبا مع تشكل خلايا رعدية منعزلة تؤدي إلى تساقط زخات مطرية، هذه الأخيرة التي من المحتمل أن تكون غزيرة محليا
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/nFTX2hHFsB
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 20, 2021
كما توقعت ذات المصالح أن تشهد المناطق الغربية أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محملة بزخات مطرية تكون رعدية أحيانا، خاصة على المناطق الساحلية.
توقعات الطقس ليوم غد الثلاثاء 21 سبتمبر 2021:
المناطق الغربية:
أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محملة بزخات مطرية تكون رعدية أحيانا، خاصة على المناطق الساحلية
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/1q4ypm0jvC
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 20, 2021
وفيما يتعلق بالمناطق الجنوبية ستشهد أجواء مغشاة على الجنوب الغربي، والصحراء الوسطى، شمال الصحراء ومنطقة الواحات، مع تساقط بعض الأمطار التي تكون رعدية أحيانا على منطقة بشار، شمال الصحراء ومنطقة الواحات.
توقعات الطقس ليوم غد الثلاثاء 21 سبتمبر2021 على المناطق الجنوبية:
أجواء مغشاة غالبا على الجنوب الغربي للوطن، الصحراء الوسطى، شمال الصحراء ومنطقة الواحات، مع تساقط بعض الأمطار التي تمون رعدية أحيانا على منطقة بشار، شمال الصحراء ومنطقة الواحات
أجواء مغشاة جزئيا على باقي المناطق pic.twitter.com/iKSF4yci2J
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 20, 2021
وأشارت مصالح الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ليوم الثلاثاء ستتراوح ما بين 24 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية وما بين 23 إلى 30 درجة على المناطق الداخلية وما بين 32 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الثلاثاء 21 سبتمبر2021:
⏪ تتراوح ما بين 24 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية
⏪ وما بين 23 إلى 30 درجة على المناطق الداخلية
⏪ وما بين 32 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/SX0TZPETG5
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 20, 2021
نشرية حول الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 7 ولايات الاثنين
نبهت مصالح الأرصاد في نشرية من المستوى الأول حول الحالة الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 7 ولايات.
وتوقعت مصالح الديوان أن تشهد ولايات أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة، المدية، المسيلة و الجلفة أمطار غزيرة بداية من السادسة مساء إلى منتصف الليل.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر 🟡خاص بأمطار تكون رعدية أحيانا تميز بداية من ظهيرة اليوم الولايات التالية:
ام البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة، المدية، المسيلة و الجلفة
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/26mJJCd1pc pic.twitter.com/L5y5G9ptZl
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 20, 2021
أمطار رعدية عبر الولايات الوسطى والشرقية
ستشهد الحالة الجوية يوم الاثنين، حسب توقعات ديوان الأرصاد، أمطارا رعدية غزيرة عبر الولايات الوسطى والشرقية.
ونبهت مصالح الديوان أن الأمطار ستخص ولايات: الطارف، سكيكدة، سوق أهراس، خنشلة، أم البواقي، ميلة، قالمة، تيزي وز، بجاية، المدية، عين الدفلى، المسيلة والجلفة.
توقعات الطقس ليوم غد الإثنين 20 سبتمبر 2021:
المناطق الشرقية:
أجواء من مغشاة إلى غائمة مع تساقط بعض الأمطار، خاصة على الجهة الشرقية للمنطقة، حيث تكون هذه الأمطار رعدية أحيانا وذلك بداية من الظهيرة، خاصة على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس
لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/ZOQwERkSRr
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 19, 2021
أما على المناطق الغربية والوسطى فتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أجواء مغشاة مع تشكل رعود منعزلة بداية من الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المحلية.
توقعات الطقس
المناطق الغربية والوسطى
بعض الضباب المحلي المرفوق بسحب سفلى تشهده خلال الصبيحة المناطق الساحلية،لتصبح الأجواء من صافية إلى غائمة جزئيا
على المناطق الداخلية والهضاب العليا تكون الأجواء مغشاة غالبا مع تشكل رعودمنعزلة بداية من الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المحلية pic.twitter.com/1KRuWGutqz
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 19, 2021
وستشهد المناطق الجنوبية أجواء مغشاة غالبا على الجنوب الغربي للوطن،الصحراء الوسطى،شمال الصحراء ومنطقة الواحات،مع تسجيل رعود خفيفة على منطقة بشار أواخر النهار.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الإثنين 20 سبتمبر2021:
تتراوح ما بين 25 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 24 إلى 32 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 34 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/afrQ5pcjfi
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) September 19, 2021
وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تترواح درجات الحرارة ما بين 25 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية وما بين 24 إلى 32 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 34 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.