أمطار رعدية مرفوقة ببرد عبر عدد من الولايات إلى صبيحة الأربعاء

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول الحالة الجوية ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية تكون مرفوقة ببرد عبر العديد من الولايات.

وبحسب النشريةمن المستوى الأول فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: سوق اهراس، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، المسيلة، ميلة، أم البواقي، قالمة، تيزي وزو، الشلف، باتنة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، معسكر، أولاد جلال، مستغانم، عين تموشنت، خنشلة، عنابة، الطارف، وهران وبشار.

وفي تنبيه آخر من الدرجة الثانية باللون البرتقالي ستعرف ولايات أخرى تساقط أمطار غزيرة رعدية أحيانا ومرفوقة بحبات برد محليا بكميات تساقط تتراوح مابين 20 ملم و40 ملم ومن المحتمل أن تفوق 50 ملم.

الولايات المعنية: سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة، تلمسان، والمسيلة.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من ظهيرة الثلاثاء وإلى غاية صبيحة الأربعاء على الساعة 6.

وحسب نفس المصدر، فإن مدة صلاحية النشرية تبدأ منتصف نهار الثلاثاء وإلى غاية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء.

أمطار رعدية عبر 20 ولاية غربية ووسطى وشرقية يوم الأحد

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول الحالة الجوية ليوم الأحد من تساقط أمطار رعدية عبر عدد من الولايات بغرب ووسط وشرق الجزائر.

وحسب تنبيه باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: سيدي بلعباس، الأغواط، تيسمسيلت، تيارت، برج بوعريريج، بني عباس، مسيلة، ميلة، سطيف، تيزي وزو، الجلفة، باتنة، تندوف، بشار، البيض، عين الدفلى، المدية، البويرة، سعيدة والنعامة.

وتمتد صلاحية النشرية من زوال يوم الأحد إلى غاية صبيحة الإثنين.

مطار رعدية عبر 29 ولاية داخلية يوم الجمعة

نبهت نشرية حول الحالة الجوية، الجمعة، من استمرار تساقط أمطار عبر عدة ولايات داخلية من شرق وغرب الجزائر.

وتخص النشرية التي صنفت في مستوى يقظة “برتقالي”، كل من ولايات: البيض والأغواط والجلفة والمسيلة والمدية وتيسمسيلت وتيارت وغليزان ومعسكر وسعيدة، وتمتد صلاحيتها إلى غاية زوال يوم الجمعة.

وحسب النشرية، فإن كمية الأمطار المتوقعة خلال هذه المدة، ستتراوح ما بين 20 و40 ملم.

وفي تنبيه آخر من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فستعرف كل من ولايات: سيدي بلعباس، غرداية، باتنة وخنشلة وتبسة، عنابة، وأم البواقي وسوق أهراس وقالمة وقسنطينة وميلة وسطيف وبرج بوعريريج وجيجل وسكيكدة وبسكرة، الطارف، النعامة، وأولاد جلال تساقط أمطار رعدية.

وستكون هذه النشرية سارية ابتداء صبيحة الجمعة وإلى غاية مساء اليوم، عبر عدة ولايات.

توقعات عامة للحالة الجوية يوم الخميس 6 أكتوبر

وأظهرت توقعات الحالة الجوية العامة ليوم الخميس، استمرار الأجواء المغشاة والتي تكون أحيانا رعدية وممطرة عبر العديد من المناطق.

حيث ستشهد المناطق الشمالية أجواء مغشاة وشبه رعدية على العموم ،أما خلال الظهيرة، فيرتقب تشكل خلايا رعدية على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 25 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 18 إلى 30 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 21 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

الحالة الجوية: تنبيه حول أمطار رعدية عبر 13 ولاية الثلاثاء

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول الحالة الجوية ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية عبر 13 ولاية.

وحسب تنبيه باللون الأصفر لديوان الأرصاد الجوية، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: تيارت، الأغواط، غرداية، برج بوعريريج، مسيلة، باتنة، خنشلة، سطيف، الجلفة، البيض، ، البويرة، المدية، أولاد جلال.

وستتراوح كميات الأمطار المرتقب تسجيلها بين 20 و30 ملم

وأوضح نفس المصدر، أن صلاحية هذا التنبيه تبدأ زوال يوم الثلاثاء وتستمر إلى غاية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء.