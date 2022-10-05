الحالة الجوية: أمطار رعدية وبرد عبر 36 ولاية

أفادت نشرية حول الحالة الجوية ليوم الأربعاء بتساقط أمطار رعدية تكون مرفوقة ببرد عبر 36 ولاية.

ونبهت المصالح الجوية من تهاطل أمطار تكون رعدية أحيانا ومرفوقة محليا بحبات البرد، بكميات تتراوح ما بين 20 إلى40 ملم.

الولايات المعنية: الأغواط،الجلفة، المسيلة،المدية،البويرة،برج بو عريريج،سطيف، جيجل،بجاية،تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، البليدة،تيبازة وعين الدفلى.

وستكون هذه النشرية صالحة من الساعة12 إلى غاية 21 سا.

ونبهت المصالح ذاتها من تساقط أمطار رعدية عبر كل من ولايات: سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، الشلف، باتنة، عنابة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، خنشلة، بسكرة، الطارف، سعيدة، معسكر وولاد جلال.

وأظهرت توقعات الحالة الجوية ليوم الخميس، استمرار الأجواء المغشاة والتي تكون أحيانا رعدية وممطرة عبر العديد من المناطق.

حيث ستشهد المناطق الشمالية أجواء مغشاة وشبه رعدية على العموم ،أما خلال الظهيرة، فيرتقب تشكل خلايا رعدية على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 25 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 18 إلى 30 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 21 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

الحالة الجوية: تنبيه حول أمطار رعدية عبر 13 ولاية الثلاثاء

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول الحالة الجوية ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية عبر 13 ولاية.

وحسب تنبيه باللون الأصفر لديوان الأرصاد الجوية، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: تيارت، الأغواط، غرداية، برج بوعريريج، مسيلة، باتنة، خنشلة، سطيف، الجلفة، البيض، ، البويرة، المدية، أولاد جلال.

وستتراوح كميات الأمطار المرتقب تسجيلها بين 20 و30 ملم

وأوضح نفس المصدر، أن صلاحية هذا التنبيه تبدأ زوال يوم الثلاثاء وتستمر إلى غاية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء.