الحالة الجوية: أمطار رعدية ورياح عبر 14 ولاية

نبهت نشرية حول الحالة الجوية ليوم الأربعاء من تساقط أمطار رعدية وكذا رياح قوية عبر 14 ولاية.

وحسب النشرية فإن الولايات المعنية هي: الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، مستغانم والشلف.

وأوضح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن صلاحية النشرية تبدأ ظهيرة الأربعاء وتمتد إلى غاية صبيحة الخميس.

من جهة أخرى نبه ديوان الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية عبر ولايات: بجاية، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الأغواط، تيارت، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، البيض، سعيدة، النعامة ووهران.

الحالة الجوية: اضطراب جوي نشط بداية من ليلة الثلاثاء

تشهد الحالة الجوية بالجزائر بداية من ليلة الثلاثاء اضطرابا جويا نشطا يؤدي إلى تساقط أمطار وهبوب رياح قوية.

وفي نشرية له، أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية عن قدوم اضطراب جوي خلال الأيام القادمة.

وأفادت مواقع متخصصة في الأرصاد الجوية أنه من المتوقع تسجيل سلسلة من الاضطرابات الجوية النشطة على المناطق الشمالية وبشكل خــاص المناطق الوسطى والشرقية.

وسيكون الاضطراب الجوي مرفقا بانخفاض في درجات الحرارة وريــاح قوية، على أن يستمر إلى غـــاية صبيحة الخميس، ثم تتحسن الأجواء بشكل مؤقت.

كما توقعت المصالح ذاتها قدوم اضطراب جوي آخر نشط بداية من يوم الجمعة يكون مرفوقا بأمطار وثلوج على المرتفعات العالية نسبيا وانخفاض محسوس جدا في درجات الحرارة.

تنبيه حول رياح قوية عبر هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة حول الحالة الجوية ليوم الثلاثاء من هبوب رياح قوية عبر عدد من الولايات الشمالية.

ونبهت مصالح الحماية المدنية في نشرية خاصة قامت بنشرها من هبوب رياح قوية غربية جنوبية غربية سرعتها من 60 إلى 70 كلم / سا.

الولايات المعنية: الشلف، تيزي وزو، الجزائر ، مستغانم، بومرداس وتيبازة. فيما تمتدّ صلاحية النشرة من الساعة الثالثة 15:00 من عصر الثلاثاء، إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة السادسة صباحا 06:00.

تعرف على توقعات الحالة الجوية بمختلف الولايات يوم الثلاثاء

أفادت توقعات الحالة الجوية ليوم الثلاثاء، باستمرار الاستقرار الجوي عبر معظم الولايات، مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيا عن معدلها الفصلي.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية فستعرف جل الولايات أجواء صافية ومستقرة، أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 23 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 19 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 22 إلى 30 درجة على المناطق الجنوبية.

هذه توقعات الحالة الجوية بمختلف الولايات يوم الإثنين

أظهرت توقعات الحالة الجوية ليوم الإثنين استمرار الاستقرار الجوي عبر معظم المناطق، مع تسجيل درجات حرارة معتدلة.

وحسب مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستشهد أغلب الولايات أجواء صافية، في حين ستتراوح درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها ما بين ما بين 23 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 19 إلى 26 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 23 إلى 32 درجة على المناطق الجنوبية.

هذه توقعات الحالة الجوية عبر كافة الولايات الجزائرية ليوم الأحد

أفادت توقعات الحالة الجوية ليوم الأحد، استمرار الاستقرار الجوي عبر جل المناطق، مع تسجيل درجات حرارة معتدلة.

وحسب توقعات الشيخ فرحات خلال النشرة الجوية لقناة “الشروق نيوز”، فإن الصفاء سيبقى يميز أغلب المناطق مع درجات حرارة فصلية معتدلة.

الحالة الجوية عبر كافة الولايات الجزائرية ليوم الجمعة

ويوم الجمعة، توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أجواء مغشاة غالبا خلال الصبيحة، مع تسجيل بعض الرعود على المناطق الغربية، لتتلاشى السحب تدريجيا على هذه الأخيرة خلال الظهيرة، وتصبح الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على المناطق الوسطى خلال الليل.

وبالنسبة للمناطق الشرقية، ستسجل أجواء صافية على العموم، ونفس الشيء بالنسبة للمناطق الجنوبية، أين تشير التوقعات إلى أجواء مغشاة غالبا على شمال الصحراء وكذا منطقة الأوراس، أما على باقي المناطق الجنوبية نسجل أجواء صافية على العموم.

وبالنسبة لدرجات الحرارة القصوى لظهيرة الجمعة 11 نوفمبر 2022:

تتراوح ما بين 23 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية

وما بين 16 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية

وما بين 21 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية

أمطار رعدية عبر 13 ولاية غربية يوم الخميس 10 نوفمبر

وأفادت نشرية حول الحالة الجوية ليوم الخميس، بتساقط أمطار رعدية عبر 13 ولاية غربية. حسبما أفاده ديوان الأرصاد الجوية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية هي: سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان، عين الدفلى، سعيدة، معسكر ووهران.

عودة الأمطار عبر مناطق شمالية يوم الخميس

أظهرت توقعات الحالة الجوية ليوم الخميس، تساقط أمطار رعدية بالمناطق الساحلية الوسطى والغربية وبالهضاب العليا الشرقية مع تراجع محسوس في درجات الحرارة

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستسجل أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة، مع تساقط بعض الأمطار على المناطق الساحلية والقرب ساحلية، خاصة نحو المناطق الغربية والوسطى الغربية والتي من المحتمل أن تكون رعدية محليا، لتلتحق بداية من الظهيرة بالمناطق الداخلية والهضاب العليا.

وبالمناطق الشرقية ستسجل أجواء مغشاة غالبا، مع تشكل رعود بداية من الظهيرة خاصة على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا

وبالمناطق الجنوبية تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أجواء مغشاة غالبا على منطقة بشار وكذا شمال الصحراء، في حين نسجل سماء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها ما بين 20 إلى 24 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 17 إلى 24 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 22 إلى 32 درجة على المناطق الجنوبية.

درجات الحرارة يوم الأربعاء

أظهرت توقعات الحالة الجوية ليوم الأربعاء أجواء صافية ومستقرة مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيا عن معدلها الفصلي.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستتراوح درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها ما بين 23 إلى 29 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 23 إلى 28 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 23 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.

استقرار جوي ودرجات حرارة معتدلة الثلاثاء

أفادت توقعات الحالة الجوية ليوم الثلاثاء باستمرار الاستقرار الجوي عبر جل المناطق، مع تسجيل درجات حرارة معتدلة.

وحسب مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستشهد أغلب الولايات أجواء مستقرة وصافية، في حين ستتراوح درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها ما بين 24 إلى 29 درجة على المناطق الساحلية وما بين 22 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية وما بين 24 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.

أجواء مستقرة ودرجات حرارة معتدلة الإثنين

أظهرت توقعات الحالة الجوية ليوم الإثنين، استمرار الاستقرار الجوي عبر معظم المناطق مع تسجيل درجات حرارة معتدلة.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية فستشهد أغلب المناطق أجواء صافية على العموم، ما عدا بعض الضباب الذي يميز السواحل خلال الصبيحة.

أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 23 إلى 29 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 19 إلى 28 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 23 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.

انخفاض محسوس في درجات الحرارة الأحد

أظهرت توقعات حالة الجو ليوم الأحد تراجعا محسوسا في درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستتراوح درجات الحرارة ما بين 19 إلى 25 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 16 إلى 26 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 19 إلى 32 درجة على المناطق الجنوبية.

تنبيه حول تساقط أمطار رعدية عبر 13 ولاية

نبهت نشرية حول الحالة الجوية ليوم الجمعة من تساقط أمطار رعدية عبر 13 ولاية شمالية وشرقية.

وحسب تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية جاء من المستوى الأول وباللون الأصفر فستعرف كل من ولايات: العاصمة، تيبازة، قسنطينة، بومرداس، البليدة تساقط أمطار رعدية.

في حين نبهت نشرية أخرى من المستوى الثاني من تساقط أمطار تتراوح كمياتها مابين 20 ملم و40 ملم وقد تصل أحيانا إلى 50 ملم.

الولايات المعنية هي: عنابة، الطارف، سوق اهراس قالمة، بجاية، تيزي وزو، عنابة، جيجل.

وتمتد صلاحية النشرية من زوال الجمعة في حدود الساعة 15:00 إلى غاية الساعة 03:00 من صباح السبت عبر بعض المناطق وإلى غاية الساعة 18.00 عبر مناطق أخرى.

الحالة الجوية: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة الجمعة

أظهرت توقعات الحالة الجوية ليوم الجمعة، اضطرابا جويا يكون مرفوقا بتساقط أمطار عبر ولايات وسطى وشرقية.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية ستشهد المناطق الوسطى والشرقية بداية من ظهيرة الجمعة تساقط أمطار محلية.

أما عن درجات الحرارة المتوقع تسجيلها فستتراوح ما بين 20 إلى 27 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 19 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.

ارتفاع محسوس في درجات الحرارة بولايات شرقية الخميس

أفادت نشرية حول الحالة الجوية ليوم الخميس، بارتفاع محسوس في درجات الحرارة على المناطق الساحلية الشرقية.

وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية ستشهد المناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة نسبيا.

أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها على العموم فستتراوح ما بين 22 إلى 33 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 22 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.

هذه توقعات درجات الحرارة الأربعاء

أظهرت توقعات الحالة الجوية لظهيرة يوم الأربعاء درجات حرارة معتدلة مع أجواء مستقرة إلى مغشاة جزئيا عبر جل المناطق.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستشهد معظم الولايات أجواء صافية،إلى مغشاة خاصة على المناطق الشمالية.

في حين ستتراوح درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها ظهيرة الأربعاء مابين 26 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 21 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 32 درجة على المناطق الجنوبية.

استمرار تراجع درجات الحرارة الثلاثاء

من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض، حسب ما أظهرته توقعات مصالح الأرصاد الجوية لحالة الطقس يوم الثلاثاء.

وستتراوح درجات الحرارة المرتقب تسجيلها ما بين 24 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 22 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.