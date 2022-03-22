الحالة الجوية: أمطار غزيرة عبر 15 ولاية وثلوج بمرتفعات الهضاب العليا

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، أن الحالة الجوية ليوم الثلاثاء، ستعرف استمرار تساقط الأمطار عبر 15 ولاية بالإضافة إلى ثلوج مرتقبة عبر مرتفعات الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

وحسب تنبيه للديوان فإن الولايات المعنية هي: تلمسان، عين تموشنت، وهران، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، المدية، تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، المسيلة، الجلفة، تيسمسيلت وتيارت.

وتمتد صلاحية هذا التنبيه من صبيحة إلى مساء يوم الثلاثاء.

كما توقعت مصالح الرصد الجوي، تساقط ثلوج على مرتفعات الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

الحالة الجوية ليوم الاثنين: أمطار عبر 23 ولاية إلى غاية صبيحة الثلاثاء

نبهت مصالح الأرصاد في نشرية خاصة حول الحالة الجوية ليوم الاثنين من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 23 ولاية.

وحسب نشرية من المستوى الأول جاءت باللون الأصفر فستعرف كل من ولايات: سوق أهراس، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، قالمة، مستغانم، الجلفة والطارف تساقط أمطار رعدية.

في حين نبهت نشرية أخرى من المستوى الثاني باللون البرتقالي من تساقط أمطار غزيرة عبر الجزائر، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، تيزي وزو، الشلف، عين الدفلى، المدية، السعيدة، بومرداس، البويرة، معسكر والبليدة.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة الرابعة مساء عبر بعض الولايات والتاسعة عبر ولايات أخرى إلى غاية صبيحة الثلاثاء.

وستتراوح كميات التساقط بين 20 و40 ملم.

الحالة الجوية العامة ليوم الاثنين 21 مارس

أظهرت توقعات الأرصاد أن الحالة الجوية ليوم الاثنين، ستشهد أجواء غائمة قد تؤدي إلى تساقط أمطار عبر عدة ولايات.

وأشارت التوقعات إلى أن المناطق الوسطى الغربية والشرقية ستعرف أجواء غائمة تؤدي إلى تساقط أمطار وتشكل خلايا رعدية خاصة على المناطق الساحلية.

أما المناطق الجنوبية فستعرف أجواء مغشاة جزئيا على منطقة بشار، شمال الصحراء ومنطقة الواحات.

أما على باقي المناطق فتوقع الديوان تسجيل أجواء صافية على العموم.

أما درجات الحرارة القصوى لظهيرة الاثنين فستتراوح ما بين 17 إلى 21 درجة على المناطق الساحلية.

وما بين 13 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 18 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.

الحالة الجوية: تنبيه حول أمطار ورياح وزوابع رملية عبر عدة ولايات

نبهت نشرية خاصة حول الحالة الجوية ليوم الأحد من استمرار تساقط الأمطار عبر بعض الولايات بالإضافة إلى هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر أخرى.

وحسب خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف ولايات سطيف، برج بوعريريج، المسيلة وباتنة تساقط أمطار رعدية غزيرة.

في حين ستشهد كل من ولايات تيبازة، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت ووهران هبوب رياح قوية.

أما الزوابع الرملية فستكون عبر ولايات ورقلة، الوادي، تقرت، المغير.

تنبيه حول أمطار رعدية غزيرة عبر 23 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد في نشرية خاصة حول الحالة الجوية ليوم السبت من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 23 ولاية.

وأوضحت النشرية في تنبهها الذي حمل اللون البرتقالي من تساقط أمطار غزيرة بكمية تتراوح ما بين 20 و40 ملم على ولايات: جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، قسنطينة، ميلة، قالمة، سوق أهراس ، باتنة، أم البواقي، خنشلة وتبسة.

وتستمر صلاحية النشرية إلى غاية الساعة التاسعة مساء

كما نبهت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: البليدة، الجزائر العاصمة ، بومرداس، تيبازة، المدية، تيزي وزو، البويرة، بجاية، برج بوعريريج وعين الدفلى.

وتتراوح الكمية المقدرة ما بين 20 و 40 ملم.

وأشارت مصالح الأرصاد إلى أن صلاحية النشرية تستمر إلى غاية الثالثة مساء.

الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 29 ولاية الجمعة 18 مارس

نبهت نشرية خاصة حول الحالة الجوية من تساقط أمطار غزيرة عبر 29 ولاية بداية من مساء الجمعة إلى غاية صبيحة يوم السبت.

وأوضحت النشرية التي جاءت في المستوى الثاني من أمطار رعدية غزيرة عبر البليدة ، المدية ، تيزي وزو ، بجاية ، برج بوعريريج.

وتقدر الكمية ما بين 20 و 40 ملم، وتستمر صلاحية النشرية من الجمعة علىالساعة 15 إلى السبت الساعة 9 صباحًا.

كما نبهت مصالح الأرصاد في نشرية أخرى من تساقط أمطار غزيرة عبر جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، قسنطينة، ميلة، قالمة ، سوق أهراس، باتنة ، أم البواقي، خنشلة وتبسة.

وتستمر صلاحية النشرية الجديدة من من الجمعة على الساعة الثالثة إلى السبت على الساعة 6:00 مساءً.

وبالنسبة للمنطقة الغربية نبهت النشرية من تساقط أمطار عبر كل من تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف ، تيبازة ، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان وعين الدفلى

الكمية المقدرة: بين 30 و 50 ملم والتي يمكن أن تصل أو تتجاوز 70 ملم محليًا.

وتستمر صلاحية النشرية إلى غاية الساعة السادسة مساء.

نشرية حول الحالة الجوية: استمرار تساقط الأمطار عبر أكثر من 20 ولاية

وكانت نشرية خاصة حول الحالة الجوية ليوم الجمعة قد نبهت من استمرار تساقط الأمطار عبر أكثر من 20 ولاية.

وحسب خريطة اليقظة لمصالح الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: سيدي بلعباس، تيبازة، غليزان، بجاية، ميلة، أم البواقي، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عنابة، سطيف، قسنطينة، عين تيموشنت، تلمسان، سكيكدة، جيجل، عين الدفلى، ، الجزائر، الطارف، سوق أهراس، برج بوعريريج، سعيدة، بومرداس، معسكر، وهران، البليدة، قالمة.

استمرار تساقط أمطار غزيرة عبر 26 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة لها حول الحالة الجوية ليوم الخميس من استمرار تساقط أمطار غزيرة عبر 26 ولاية.

وحسب النشرية فإن الولايات المعنية هي: الجزائر، سيدي بلعباس، تيبازة، غليزان، بجاية، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عنابة، عين تيموشنت، تلمسان، سكيكدة، جيجل، عين الدفلى، المدية، الطارف، سعيدة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران، البليدة، تيسمسيلت، مسيلة، تيارت، قالمة والجلفة.

وتوقع نفس المصدر، أن تتراوح كميات الأمطار المتساقطة بين30 و50 ملم، وتفوق محليا 70ملم.

وتمتد صلاحية النشرية إلى غاية الساعة التاسعة ليلا بولايات وإلى صبيحة الجمعة بأخرى.

نشرية حول أمطار عبر 20 ولاية يوم الأربعاء

نبهت مصالح الأرصاد، في نشرية خاصة لها حول الحالة الجوية ليوم الأربعاء، من تساقط أمطار تكون أحيانا غزيرة عبر عدة ولايات وسطى وغربية إلى جانب رياح وزوابع رملية بولايات جنوبية.

وأعلنت النشرية، عن الولايات المعنية بتساقط الأمطار: سيدي بلعباس، عين تموشنت، تلمسان، مستغانم، البيض، المنيعة، سعيدة، النعامة، وهران، مستغانم، تيبازة، تيارت، الشلف، عين الدفلى، أم البواقي، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، غرداية، الجلفة، الأغواط والمدية.

وستكون هذه النشرية صالحة من الساعة 3 مساء إلى غاية صبيحة الخميس. وستصل كمية التساقط بين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم.

كما ستشهد عدة ولايات هبوب رياح مصحوبة بزوابع رملية وهي:إيليزي، ورقلة، تقرت، الوادي، المغير، ولاد جلال، المسيلة، بسكرة، باتنة، خنشلة وتبسة، صلاحية هذه النشرة إلى غاية الساعة 21 ليلا.

الحالة الجوية: هبوب رياح قوية وزوابع رملية بعدة ولايات الثلاثاء

ويوم الثلاثاء، نبهت نشرية خاصة حول الحالة الجوية، من استمرار هبوب رياح قوية، عبر عدة ولايات شمالية، فيما تكون في شكل زوابع رملية بولايات جنوبية.

وحسب النشرية فإن الولايات الجنوبية المعنية هي: غرداية، المنيعة، بسكرة، أولاد جلال، ورقلة، المغير، تقرت، الوادي، إليزي، جانت، أدرار، تيميمون، إن صالح،إن قزام، برج باجي مختار، بشار وتمنراست.

وتكون سرعة الرياح حسب النشرية بين 70 و80 كلم/ سا، وتمتد صلاحيتها إلى غاية صبيحة الأربعاء.

كما تشهد ولايات شمالية، رياحا قوية تتراوح سرعتها بين 70 و80 كلم/ سا إلى غاية صباح الأربعاء.

والولايات المعنية هي: تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، المدية، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة وبرج بوعريريج، تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، أم البواقي، تبسة، باتنة، سطيف وخنشلة.

الحالة الجوية: موجة حر ورياح عبر العديد من الولايات

نبهت مصالح الأرصاد، في نشرية خاصة لها حول الحالة الجوية ليومي الاثنين والثلاثاء، من موجة حر عبر 12 ولاية، وكذا رياح عبر عدة ولايات أخرى.

وبحسب النشرية فإن الولايات المعنية هي: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر، البليدة، عين الدفلى، غليزان، معسكر وسيدي بلعباس.

وأضافت أن درجات الحرارة ستتراوح بين 30 و32 درجة مئوية، وتمتد صلاحية النشرية من نهار اليوم إلى غاية يوم غد الثلاثاء.

كما نبهت نشرية أخرى، من هبوب رياح قوية عبر 25 ولاية تصل سرعتها إلى 90 كم/سا.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية بالرياح هي: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف ، تيبازة ، الجزائر العاصمة ، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، المدية، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة وبرج بوعريريج.

وتمتد صلاحية النشرية من الاثنين على الساعة 6 صباحًا حتى الثلاثاء على الساعة 6 صباحًا

تنبيه حول الحالة الجوية: رياح قوية عبر السواحل الوسطى والغربية

كما نبهت نشرية خاصة حول الحالة الجوية ليوم الأحد من هبوب رياح قوية مرفوقة بأمواج عالية عبر عدد من السواحل.

وحسب تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية فإن رياح قوية وأمواج عالية ستميز السواحل الوسطى والغربية.

السواحل المعنية هي: الجزائر، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف، الغزوات والمرسى بن مهيدي.

توقعات الحالة الجوية ليوم الأحد

توقعت مصالح الأرصاد، أن تشهد الأحوال الجوية ليوم الأحد، استمرار الأجواء الغائمة عبر معظم الولايات الشمالية والجنوبية.

وأظهرت توقعات الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أجواء غائمة على جل المناطق الساحلية والداخلية وتمتد الأجواء الغائمة إلى شمال الصحراء.

كما توقع أن تعرف المناطق الساحلية درجات حرارة تتراوح مابين 13 و20 درجة مئوية والمناطق الداخلية ما بين 13 و 16 درجة مئوية والمناطق الجنوبية ما بين 26 و 32 درجة مئوية.