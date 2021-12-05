الحالة الجوية: أمطار مرفوقة ببرد ورياح قوية عبر العديد من الولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول الحالة الجوية، صبيحة الأحد، من تساقط أمطار مرفوقة ببرد مع هبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وحسب نشرية خاصة فإن أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا ومحملة محليا بحبات البرد ستميز الولايات التالية: بجاية، جيجل، سطيف، سكيكدة، قسنطينة، الطارف، ميلة، عنابة، سوق اهراس، قالمة وبرج بوعريريج.

وستصل كمية التساقط ما بين 30-50 ملم، وتصل محليا إلى70ملم، أما صلاحية هذه النشرة فستكون من مساء الأحد إلى غاية يوم الإثنين على 21 ليلا.

وتوقعت نشرية أخرى للمصالح ذاتها في تنبيه من المستوى الثاني من تهاطل أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا ومحملة محليا بحبات البرد، عبر ولايات: عين الدفلى،تيبازة،البليدة،الجزائر،المدية،بومرداس، البويرة وتيزي وزو.

وعن كمية الستاقط فستكون ما بين20-40 ملم، وتصل محليا إلى60 ملم، أما صلاحية هذه النشرة فمن ظهيرة الأحد إلى غاية يوم الإثنين على 15 زوالا.

كما حذرت المصالح ذاتها من رياح قوية تميز عدة ولايات: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، تيسمسيلت، الجزائر، تيبازة، بومرداس، الشلف، تيارت، الأغواط، المسيلة، الجلفة، تلمسان، مستغانم، وهران، عين تيموشنت، البيض، النعامة، سعيدة، سيدي بلعباس، غليزان و معسكر.

رياح قوية مرتقبة على الولايات الساحلية يوم السبت 4 ديسمبر

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، تحذيرا حول الحالة الجوية ليوم السبت، يتعلق بهبوب رياح قوية وأمواج عالية عبر الولايات الساحلية.

وأوضحت النشرية أن السواحل المعنية هي:مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.

تمتد صلاحية النشرية من الثالثة مساء إلى غاية الثالثة صباحا من يوم الأحد.

الحالة الجوية: استمرار تساقط الثلوج وأمطار غزيرة عبر عدة ولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول الحالة الجوية، من استمرار تساقط الثلوج والأمطار مع هبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية بالثلوج هي: عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، خنشلة وتبسة.

وأوضحت النشرية أن سمك الثلوج سيترواح بين 10 و15 سم، سيؤثر تساقط الثلوج على ارتفاعات الغرب التي تزيد عن 1000 متر فوق مستوى سطح البحر وتلك الخاصة بالوسط والشرق التي تزيد عن 0900 متر فوق مستوى سطح البحر.

تستمر صلاحية النشرية إلى غاية الساعة الثالثة مساء.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية على ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

السرعة المقدرة: من الغرب إلى الجنوب الغربي 60/70 كم / ساعة تصل أو تتجاوز أحيانًا 90 كم / ساعة

صلاحية :الجمعة من الساعة 10 صباحاً حتى 9 مساءً.

كما حملت النشرية تنبيها حول تساقط أمطار عبر ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف ، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، تيبازة، الجزائر، البليدة، بومرداس، تيزي وزو ، البويرة، المدينة عين الدفلى وبرج بوعريريج.

الكمية المقدرة: بين 20 و 40 ملم. تتساقط الأمطار أحيانًا على شكل عواصف رعدية مصحوبة محليًا بعواصف بَرَد.

الحالة الجوية: نشرية حول ثلوج بسمك 15 سم وأمطار غزيرة عبر 19 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة حول الحالة الجوية ليوم الخميس، من تساقط ثلوج عبر 20 ولاية، في المترفعات التي يتراوح علوها بين 900 إلى 1000 متر، كما جاء تنبيه ثان تساقط أمطار غزيرة عبر 19 ولاية أخرى.

وتخص النشرية الخاصة بتساقط الثلوج ولايات: “سيدي بلعباس، سعيدة، تلمسان، البيض، النعامة، الأغواط، الجلفة، تيارت”، وستكون سارية بداية من الساعة 18 مساء إلى غاية 6 من صبيحة الجمعة.

ومن المتوقع أن يترواح سمك الثلوج بين 5 و10 سم.

وفي نشرية أخرى، فإنه من المتوقع أن تشهد ولايات: سطيف، باتنة، خنشلة، تبسة، جيجل، عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، برج بو عريريج وبجاية تساقط ثلوج قد يصل سمكها إلى 15 سم.

وأشار الديوان إلى أن صلاحية النشرية يتدأ من الساعة 21 إلى غاية سا 15 زوالا من الجمعة.

وفي تنبيه آخر، أكد الديوان تهاطل أمطار غزيرة، حيث تكون رعدية أحيانا ومرفوقة بحبات البرد بكميات تتراوح بين 20 إلى 40 ملم إلى غاية الجمعة على الساعة 12 ظهرا.

وأوضح إن الولايات المعنية هي: تيبازة، الجزائر، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، المدية وعين الدفلى.

كما يتوقع تساقط أمطار غزيرة بنفس الكميات إلى مساء الجمعة على الساعة 21 ليلا بولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق اهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف وبرج بو عريريج.

الحالة الجوية: تنبيه حول أمطار غزيرة ورياح قوية عبر 24 ولاية الخميس

نبهت نشرية للديوان الوطني للأرصاد حول الحالة الجوية، ليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية مصحوبة ببرد ورياح قوية عبر 24 ولاية.

وأوضحت نشرية باللون البرتقالي من تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف وبرد عبر ولايات: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، البليدة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، بجاية ، عنابة ، سكيكدة جيجل، الطارف وسعيدة.

الكمية المقدرة: بين 20 و 40 مم محلياً تصل أو تزيد عن 50 مم. تكون الأمطار أحيانًا على شكل عواصف رعدية ومحلية مصحوبة بعواصف برد مع هبوب رياح قوية.

صلاحية النشرية: من الخميس الساعة 6:00 صباحًا حتى الجمعة الساعة 6:00 صباحًا

حالة الطقس: أمطار ورياح عبر عدة ولايات وثلوج ابتداء من ليلة الخميس

كما أشارت توقعات مصالح الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس، عودة الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر، وذلك ابتداء من سهرة الخميس.

وحسب هذه النشرية فإن تساقط اللثلوج سيكون بالمرتفعات الداخلية الوسطى والغربية والتي يزيد علوها عن 900 متر.

كما نبهت نشرية خاصة حول حالة الطقس أخرى من تساقط أمطار غزيرة عبر 18 ولاية وسطى وغربية، بداية من صبيحة الخميس.

وحسب تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي فالولايات المعنية هي: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، البليدة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، معسكر وسيدي بلعباس.

وأوضحت النشرية أن كميات التساقط ستتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم، ويمكن أن تصل إلى 50 ملم، وستكون هذه النشرية سارية بداية من صبيحة الخميس على الساعة 6 صباحا إلى غاية يوم الجمعة على الساعة 6 صباحا.