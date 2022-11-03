الحالة الجوية: ارتفاع محسوس في درجات الحرارة بولايات شرقية
أفادت نشرية حول الحالة الجوية ليوم الخميس، بارتفاع محسوس في درجات الحرارة على المناطق الساحلية الشرقية.
وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية ستشهد المناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة نسبيا.
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 2, 2022
أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها على العموم فستتراوح ما بين 22 إلى 33 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 22 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الخميس 03 نوفمبر 2022:
تتراوح ما بين 22 إلى 33 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 22 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 24 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/LSsHelRky0
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 2, 2022
هذه توقعات درجات الحرارة الأربعاء
أظهرت توقعات الحالة الجوية لظهيرة يوم الأربعاء درجات حرارة معتدلة مع أجواء مستقرة إلى مغشاة جزئيا عبر جل المناطق.
وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستشهد معظم الولايات أجواء صافية،إلى مغشاة خاصة على المناطق الشمالية.
في حين ستتراوح درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها ظهيرة الأربعاء مابين 26 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 21 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 32 درجة على المناطق الجنوبية.
استمرار تراجع درجات الحرارة الثلاثاء
من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض، حسب ما أظهرته توقعات مصالح الأرصاد الجوية لحالة الطقس يوم الثلاثاء.
وستتراوح درجات الحرارة المرتقب تسجيلها ما بين 24 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 22 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الثلاثاء 01 نوفمبر 2022:
تتراوح ما بين 24 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 22 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 24 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/DdqGELNJva
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) October 31, 2022