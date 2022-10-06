الحالة الجوية: استمرار تساقط أمطار رعدية عبر 22 ولاية

نبهت نشرية حول الحالة الجوية ليوم الخميس من تساقط أمطار رعدية تكون غزيرة ببعض المناطق عبر 22 ولاية داخلية.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية هي: سوق أهراس، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، تيارت، ميلة، برج بو عريريج، غرداية، مسيلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، قسنطينة، سطيف، الجلفة، المدية، البيض، النعامة، سعيدة، معسكر وأولاد جلال.

وستكون هذه النشرية صالحة طيلة يوم الخميس عبر ولايات شرقية وحتى صبيحة الجمعة بولايات وسطى وغربية.

وأظهرت توقعات الحالة الجوية العامة ليوم الخميس، استمرار الأجواء المغشاة والتي تكون أحيانا رعدية وممطرة عبر العديد من المناطق.

حيث ستشهد المناطق الشمالية أجواء مغشاة وشبه رعدية على العموم ،أما خلال الظهيرة، فيرتقب تشكل خلايا رعدية على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 25 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 18 إلى 30 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 21 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

الحالة الجوية: تنبيه حول أمطار رعدية عبر 13 ولاية الثلاثاء

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول الحالة الجوية ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية عبر 13 ولاية.

وحسب تنبيه باللون الأصفر لديوان الأرصاد الجوية، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: تيارت، الأغواط، غرداية، برج بوعريريج، مسيلة، باتنة، خنشلة، سطيف، الجلفة، البيض، ، البويرة، المدية، أولاد جلال.

وستتراوح كميات الأمطار المرتقب تسجيلها بين 20 و30 ملم

وأوضح نفس المصدر، أن صلاحية هذا التنبيه تبدأ زوال يوم الثلاثاء وتستمر إلى غاية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء.