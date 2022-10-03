الحالة الجوية: تنبيه حول أمطار رعدية عبر 19 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول الحالة الجوية ليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات وسط وغرب الجزائر.

وحسب تنبيه باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، البليدة، تيسمسيلت، غليزان، مسيلة، تيارت، الشلف، الجلفة، الأغواط، عين الدفلى، المدية، البيض، النعامة، معسكر، سعيدة، تلمسان وسيدي بلعباس.

وأوضح نفس المصدر، أن كمية الأمطار تصل 40 ملم محليا، وصلاحية هذا التنبيه تبدأ زوال يوم الإثنين وتستمر إلى غاية صبيحة الثلاثاء.