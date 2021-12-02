الحالة الجوية: ثلوج عبر 20 ولاية بداية من مساء الخميس

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة حول الحالة الجوية ليوم الخميس، من تساقط ثلوج عبر 20 ولاية، في المترفعات التي يتراوح علوها بين 900 إلى 1000 متر.

وتخص النشرية ولايات: “سيدي بلعباس، سعيدة، تلمسان، البيض، النعامة، الأغواط، الجلفة، تيارت”، وستكون سارية بداية من الساعة 18 مساء إلى غاية 6 من صبيحة الجمعة.

ومن المتوقع أن يترواح سمك الثلوج بين 5 و10 سم.

وفي نشرية أخرى، فإنه من المتوقع أن تشهد ولايات: سطيف، باتنة، خنشلة، تبسة، جيجل، عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، برج بو عريريج وبجاية تساقط تثلوج قد يصل سمكها إلى 15 سم.

وأشار الديوان إلى أن صلاحية النشرية يتدأ من الساعة 21 إلى غاية 15 من الجمعة.

الحالة الجوية: تنبيه حول أمطار غزيرة ورياح قوية عبر 24 ولاية الخميس

نبهت نشرية للديوان الوطني للأرصاد حول الحالة الجوية، ليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية مصحوبة ببرد ورياح قوية عبر 24 ولاية.

وأوضحت نشرية باللون البرتقالي من تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف وبرد عبر ولايات: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، البليدة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، بجاية ، عنابة ، سكيكدة جيجل، الطارف وسعيدة.

الكمية المقدرة: بين 20 و 40 مم محلياً تصل أو تزيد عن 50 مم. تكون الأمطار أحيانًا على شكل عواصف رعدية ومحلية مصحوبة بعواصف برد مع هبوب رياح قوية.

صلاحية النشرية: من الخميس الساعة 6:00 صباحًا حتى الجمعة الساعة 6:00 صباحًا

حالة الطقس: أمطار ورياح عبر عدة ولايات وثلوج ابتداء من ليلة الخميس

كما أشارت توقعات مصالح الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس، عودة الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر، وذلك ابتداء من سهرة الخميس.

وحسب هذه النشرية فإن تساقط اللثلوج سيكون بالمرتفعات الداخلية الوسطى والغربية والتي يزيد علوها عن 900 متر.

كما نبهت نشرية خاصة حول حالة الطقس أخرى من تساقط أمطار غزيرة عبر 18 ولاية وسطى وغربية، بداية من صبيحة الخميس.

وحسب تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي فالولايات المعنية هي: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، البليدة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، معسكر وسيدي بلعباس.

وأوضحت النشرية أن كميات التساقط ستتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم، ويمكن أن تصل إلى 50 ملم، وستكون هذه النشرية سارية بداية من صبيحة الخميس على الساعة 6 صباحا إلى غاية يوم الجمعة على الساعة 6 صباحا.