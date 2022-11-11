هذه توقعات الحالة الجوية عبر كافة الولايات الجزائرية ليوم الجمعة
أفادت توقعات الحالة الجوية ليوم الجمعة باستمرار الاستقرار الجوي عبر جل المناطق، مع تسجيل درجات حرارة معتدلة.
وتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أجواء مغشاة غالبا خلال الصبيحة، مع تسجيل بعض الرعود على المناطق الغربية، لتتلاشى السحب تدريجيا على هذه الأخيرة خلال الظهيرة، وتصبح الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على المناطق الوسطى خلال الليل.
توقعات الطقس ليوم غد الجمعة 11 نوفمبر 2022:
المناطق الغربية والوسطى:
أجواء مغشاة غالبا خلال الصبيحة، مع تسجيل بعض الرعود على المناطق الغربية، لتتلاشى السحب تدريجيا على هذه الأخيرة خلال الظهيرة، وتصبح الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على المناطق الوسطى خلال الليل pic.twitter.com/uuQeTCFdNp
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 10, 2022
وبالنسبة للمناطق الشرقية، ستسجل أجواء صافية على العموم، ونفس الشيء بالنسبة للمناطق الجنوبية، أين تشير التوقعات إلى أجواء مغشاة غالبا على شمال الصحراء وكذا منطقة الأوراس، أما على باقي المناطق الجنوبية نسجل أجواء صافية على العموم.
توقعات الطقس ليوم غد الجمعة 11 نوفمبر 2022:
المناطق الشرقية:
أجواء صافية على العموم
المناطق الجنوبية:
أجواء مغشاة غالبا على شمال الصحراء وكذا منطقة الأوراس، أما على باقي المناطق الجنوبية نسجل أجواء صافية على العموم pic.twitter.com/2VCDPdgyAh
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 10, 2022
وبالنسبة لدرجات الحرارة القصوى لظهيرة الجمعة 11 نوفمبر 2022:
تتراوح ما بين 23 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 16 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 21 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الجمعة 11 نوفمبر 2022:
تتراوح ما بين 23 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 16 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 21 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWYAUI pic.twitter.com/0zOnOxiHPZ
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 10, 2022
أمطار رعدية عبر 13 ولاية غربية يوم الخميس 10 نوفمبر
وأفادت نشرية حول الحالة الجوية ليوم الخميس، بتساقط أمطار رعدية عبر 13 ولاية غربية. حسبما أفاده ديوان الأرصاد الجوية.
وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية هي: سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان، عين الدفلى، سعيدة، معسكر ووهران.
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 10, 2022
عودة الأمطار عبر مناطق شمالية يوم الخميس
أظهرت توقعات الحالة الجوية ليوم الخميس، تساقط أمطار رعدية بالمناطق الساحلية الوسطى والغربية وبالهضاب العليا الشرقية مع تراجع محسوس في درجات الحرارة
وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستسجل أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة، مع تساقط بعض الأمطار على المناطق الساحلية والقرب ساحلية، خاصة نحو المناطق الغربية والوسطى الغربية والتي من المحتمل أن تكون رعدية محليا، لتلتحق بداية من الظهيرة بالمناطق الداخلية والهضاب العليا.
توقعات الطقس ليوم غد الخميس:
المناطق الغربية والوسطى:
أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة،مع تساقط بعض الأمطار على المناطق الساحلية والقرب ساحلية،خاصة نحو المناطق الغربية والوسطى الغربية و التي من المحتمل أن تكون رعدية محليا،لتلتحق بداية من الظهيرة بالمناطق الداخلية والهضاب العليا pic.twitter.com/0sRyV0C3lF
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 9, 2022
وبالمناطق الشرقية ستسجل أجواء مغشاة غالبا، مع تشكل رعود بداية من الظهيرة خاصة على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا
وبالمناطق الجنوبية تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أجواء مغشاة غالبا على منطقة بشار وكذا شمال الصحراء، في حين نسجل سماء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق الجنوبية.
توقعات الطقس ليوم غد الخميس :
المناطق الشرقية:
أجواء مغشاة غالبا، مع تشكل رعود بداية من الظهيرة خاصة على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا
المناطق الجنوبية:
أجواء مغشاة غالبا على منطقة بشار وكذا شمال الصحراء، في حين نسجل سماء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق الجنوبية pic.twitter.com/iejLrt16Y0
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 9, 2022
وستتراوح درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها ما بين 20 إلى 24 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 17 إلى 24 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 22 إلى 32 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الخميس 10 نوفمبر 2022:
تتراوح ما بين 20 إلى 24 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 17 إلى 24 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 22 إلى 32 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWYAUI pic.twitter.com/4n0ZTsQsPH
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 9, 2022
درجات الحرارة يوم الأربعاء
أظهرت توقعات الحالة الجوية ليوم الأربعاء أجواء صافية ومستقرة مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة نسبيا عن معدلها الفصلي.
وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستتراوح درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها ما بين 23 إلى 29 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 23 إلى 28 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 23 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الأربعاء 09 نوفمبر 2022:
تتراوح ما بين 23 إلى 29 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 23 إلى 28 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 23 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWGrGA pic.twitter.com/gaimnFWTcp
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 8, 2022
استقرار جوي ودرجات حرارة معتدلة الثلاثاء
أفادت توقعات الحالة الجوية ليوم الثلاثاء باستمرار الاستقرار الجوي عبر جل المناطق، مع تسجيل درجات حرارة معتدلة.
وحسب مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستشهد أغلب الولايات أجواء مستقرة وصافية، في حين ستتراوح درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها ما بين 24 إلى 29 درجة على المناطق الساحلية وما بين 22 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية وما بين 24 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الثلاثاء 08 نوفمبر 2022:
تتراوح ما بين 24 إلى 29 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 22 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 24 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل: https://t.co/pRSpqWYAUI pic.twitter.com/hKm0SgNhY5
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 7, 2022
أجواء مستقرة ودرجات حرارة معتدلة الإثنين
أظهرت توقعات الحالة الجوية ليوم الإثنين، استمرار الاستقرار الجوي عبر معظم المناطق مع تسجيل درجات حرارة معتدلة.
وحسب مصالح الأرصاد الجوية فستشهد أغلب المناطق أجواء صافية على العموم، ما عدا بعض الضباب الذي يميز السواحل خلال الصبيحة.
أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 23 إلى 29 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 19 إلى 28 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 23 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الإثنين 07 نوفمبر 2022:
تتراوح ما بين 23 إلى 29 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 19 إلى 28 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 23 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWYAUI pic.twitter.com/Z2LE88T7bL
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 6, 2022
انخفاض محسوس في درجات الحرارة الأحد
أظهرت توقعات حالة الجو ليوم الأحد تراجعا محسوسا في درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها.
وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستتراوح درجات الحرارة ما بين 19 إلى 25 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 16 إلى 26 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 19 إلى 32 درجة على المناطق الجنوبية.
تنبيه حول تساقط أمطار رعدية عبر 13 ولاية
نبهت نشرية حول الحالة الجوية ليوم الجمعة من تساقط أمطار رعدية عبر 13 ولاية شمالية وشرقية.
وحسب تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية جاء من المستوى الأول وباللون الأصفر فستعرف كل من ولايات: العاصمة، تيبازة، قسنطينة، بومرداس، البليدة تساقط أمطار رعدية.
في حين نبهت نشرية أخرى من المستوى الثاني من تساقط أمطار تتراوح كمياتها مابين 20 ملم و40 ملم وقد تصل أحيانا إلى 50 ملم.
الولايات المعنية هي: عنابة، الطارف، سوق اهراس قالمة، بجاية، تيزي وزو، عنابة، جيجل.
وتمتد صلاحية النشرية من زوال الجمعة في حدود الساعة 15:00 إلى غاية الساعة 03:00 من صباح السبت عبر بعض المناطق وإلى غاية الساعة 18.00 عبر مناطق أخرى.
تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، خاص بأمطار تميز كل من: عنابة، الطارف، سوق اهراس وقالمة، حيث أن الكميات
المتوقعة تكون ما بين 30 إلى 40 ملم على ، ومن المحتمل أن تفوق محليا ال 50 ملم
صلاحية هذه النشرة من أمسية يوم غد إلى غاية يوم السبت 05 نوفمبر على الساعة 18 مساء pic.twitter.com/rs9uboI0rc
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 3, 2022
الحالة الجوية: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة الجمعة
أظهرت توقعات الحالة الجوية ليوم الجمعة، اضطرابا جويا يكون مرفوقا بتساقط أمطار عبر ولايات وسطى وشرقية.
وحسب مصالح الأرصاد الجوية ستشهد المناطق الوسطى والشرقية بداية من ظهيرة الجمعة تساقط أمطار محلية.
أما عن درجات الحرارة المتوقع تسجيلها فستتراوح ما بين 20 إلى 27 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 19 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.
#Températures maximales prévues ce vendredi 04-11-2022
– Entre 20°C et 27°C sur les régions côtières.
– Entre 19°C et 27°C sur les régions intérieures.
– Entre 24°C et 33°C sur les régions sahariennes.
Pour plus de détails cliquez sur :https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/g2YSDM7gp4
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 3, 2022
ارتفاع محسوس في درجات الحرارة بولايات شرقية الخميس
أفادت نشرية حول الحالة الجوية ليوم الخميس، بارتفاع محسوس في درجات الحرارة على المناطق الساحلية الشرقية.
وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية ستشهد المناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة نسبيا.
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 2, 2022
أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها على العموم فستتراوح ما بين 22 إلى 33 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 22 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الخميس 03 نوفمبر 2022:
تتراوح ما بين 22 إلى 33 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 22 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 24 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/LSsHelRky0
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 2, 2022
هذه توقعات درجات الحرارة الأربعاء
أظهرت توقعات الحالة الجوية لظهيرة يوم الأربعاء درجات حرارة معتدلة مع أجواء مستقرة إلى مغشاة جزئيا عبر جل المناطق.
وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستشهد معظم الولايات أجواء صافية،إلى مغشاة خاصة على المناطق الشمالية.
في حين ستتراوح درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها ظهيرة الأربعاء مابين 26 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 21 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 32 درجة على المناطق الجنوبية.
استمرار تراجع درجات الحرارة الثلاثاء
من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض، حسب ما أظهرته توقعات مصالح الأرصاد الجوية لحالة الطقس يوم الثلاثاء.
وستتراوح درجات الحرارة المرتقب تسجيلها ما بين 24 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 22 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الثلاثاء 01 نوفمبر 2022:
تتراوح ما بين 24 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 22 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 24 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/DdqGELNJva
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) October 31, 2022