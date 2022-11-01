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الجزائر

الحالة الجوية ليوم الأربعاء: استمرار انخفاض درجات الحرارة

الشروق أونلاين
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الحالة الجوية ليوم الأربعاء: استمرار انخفاض درجات الحرارة
ح.م

أظهرت توقعات الحالة الجوية ليوم الأربعاء، استمرار تراجع درجات الحرارة مع أجواء مستقرة وصافية عبر جل المناطق.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستشهد معظم الولايات أجواء صافية، في حين ستتراوح درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها مابين 23 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 20 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 22 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.

استمرار تراجع درجات الحرارة الثلاثاء

من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض، حسب ما أظهرته توقعات مصالح الأرصاد الجوية لحالة الطقس يوم الثلاثاء.

وستتراوح درجات الحرارة المرتقب تسجيلها ما بين 24 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 22 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.

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