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الجزائر

الحالة الجوية ليوم الإثنين: أجواء مستقرة ودرجات حرارة معتدلة

الشروق أونلاين
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الحالة الجوية ليوم الإثنين: أجواء مستقرة ودرجات حرارة معتدلة
ح.م

أظهرت توقعات الحالة الجوية ليوم الإثنين، استمرار الاستقرار الجوي عبر معظم المناطق مع تسجيل درجات حرارة معتدلة.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية فستشهد أغلب المناطق أجواء صافية على العموم، ما عدا بعض الضباب الذي يميز السواحل خلال الصبيحة.

أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 23 إلى 29 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 19 إلى 28 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 23 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.

انخفاض محسوس في درجات الحرارة الأحد

أظهرت توقعات حالة الجو ليوم الأحد تراجعا محسوسا في درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية فستتراوح درجات الحرارة ما بين 19 إلى 25 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 16 إلى 26 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 19 إلى 32 درجة على المناطق الجنوبية.

تنبيه حول تساقط أمطار رعدية عبر 13 ولاية

نبهت نشرية حول الحالة الجوية ليوم الجمعة من تساقط أمطار رعدية عبر 13 ولاية شمالية وشرقية.

وحسب تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية جاء من المستوى الأول وباللون الأصفر فستعرف كل من ولايات: العاصمة، تيبازة، قسنطينة، بومرداس، البليدة تساقط أمطار رعدية.

في حين نبهت نشرية أخرى من المستوى الثاني من تساقط أمطار تتراوح كمياتها  مابين 20 ملم و40 ملم وقد تصل أحيانا إلى 50 ملم.

الولايات المعنية هي: عنابة، الطارف، سوق اهراس قالمة، بجاية، تيزي وزو، عنابة، جيجل.

وتمتد صلاحية النشرية من زوال الجمعة في حدود الساعة 15:00 إلى غاية الساعة 03:00 من صباح السبت عبر بعض المناطق وإلى غاية الساعة 18.00 عبر مناطق أخرى.

الحالة الجوية: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة الجمعة

أظهرت توقعات الحالة الجوية ليوم الجمعة، اضطرابا جويا يكون مرفوقا بتساقط أمطار عبر ولايات وسطى وشرقية.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية ستشهد المناطق الوسطى والشرقية بداية من ظهيرة الجمعة تساقط أمطار محلية.

أما عن درجات الحرارة المتوقع تسجيلها فستتراوح ما بين 20 إلى 27 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 19 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.

ارتفاع محسوس في درجات الحرارة بولايات شرقية الخميس

أفادت نشرية حول الحالة الجوية ليوم الخميس، بارتفاع محسوس في درجات الحرارة على المناطق الساحلية الشرقية.

وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية ستشهد المناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة نسبيا.

أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها  على العموم فستتراوح ما بين 22 إلى 33 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 22 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.

هذه توقعات درجات الحرارة الأربعاء

أظهرت توقعات الحالة الجوية لظهيرة يوم الأربعاء درجات حرارة معتدلة مع أجواء مستقرة إلى مغشاة جزئيا عبر جل المناطق.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستشهد معظم الولايات أجواء صافية،إلى مغشاة خاصة على المناطق الشمالية.

في حين ستتراوح درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها ظهيرة الأربعاء مابين 26 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 21 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 32 درجة على المناطق الجنوبية.

استمرار تراجع درجات الحرارة الثلاثاء

من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض، حسب ما أظهرته توقعات مصالح الأرصاد الجوية لحالة الطقس يوم الثلاثاء.

وستتراوح درجات الحرارة المرتقب تسجيلها ما بين 24 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 22 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.

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التعليقات
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  • الطيب سيماوي

    القمة العربية التي أقيمت بالحزاىر جد ناجحة ،وعرفت حضور قوية لدول العربية مثل سوريا ،العراق ،مصر وفلسطين الشقيقة.

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