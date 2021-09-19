الحالة الجوية ليوم الاثنين: أمطار رعدية عبر الولايات الوسطى والشرقية

ستشهد الحالة الجوية يوم الاثنين، حسب توقعات ديوان الأرصاد، أمطارا رعدية غزيرة عبر الولايات الوسطى والشرقية.

ونبهت مصالح الديوان أن الأمطار ستخص ولايات: الطارف، سكيكدة، سوق أهراس، خنشلة، أم البواقي، ميلة، قالمة، تيزي وز، بجاية، المدية، عين الدفلى، المسيلة والجلفة.

أما على المناطق الغربية والوسطى فتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أجواء مغشاة مع تشكل رعود منعزلة بداية من الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المحلية.

وستشهد المناطق الجنوبية أجواء مغشاة غالبا على الجنوب الغربي للوطن،الصحراء الوسطى،شمال الصحراء ومنطقة الواحات،مع تسجيل رعود خفيفة على منطقة بشار أواخر النهار.

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تترواح درجات الحرارة ما بين 25 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية وما بين 24 إلى 32 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 34 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.