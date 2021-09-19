-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الحالة الجوية ليوم الاثنين: أمطار رعدية عبر الولايات الوسطى والشرقية

الشروق أونلاين
  • 106
  • 0
الحالة الجوية ليوم الاثنين: أمطار رعدية عبر الولايات الوسطى والشرقية

ستشهد الحالة الجوية يوم الاثنين، حسب توقعات ديوان الأرصاد، أمطارا رعدية غزيرة عبر الولايات الوسطى والشرقية.

ونبهت مصالح الديوان أن الأمطار ستخص ولايات: الطارف، سكيكدة، سوق أهراس، خنشلة، أم البواقي، ميلة، قالمة، تيزي وز، بجاية، المدية، عين الدفلى، المسيلة والجلفة.

أما على المناطق الغربية والوسطى فتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أجواء مغشاة مع تشكل رعود منعزلة بداية من الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المحلية.

وستشهد المناطق الجنوبية أجواء مغشاة غالبا على الجنوب الغربي للوطن،الصحراء الوسطى،شمال الصحراء ومنطقة الواحات،مع تسجيل رعود خفيفة على منطقة بشار أواخر النهار.

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تترواح درجات الحرارة ما بين 25 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية وما بين 24 إلى 32 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 34 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.

مقالات ذات صلة
25 سؤالا حول تأثير الوباء والحرائق على نفسية التّلميذ

25 سؤالا حول تأثير الوباء والحرائق على نفسية التّلميذ

تأجيل محاكمة آل طحكوت إلى تاريخ 10 أكتوبر المقبل

تأجيل محاكمة آل طحكوت إلى تاريخ 10 أكتوبر المقبل

حوادث المرور: باتنة تتربع على عرش الولايات الجزائرية

حوادث المرور: باتنة تتربع على عرش الولايات الجزائرية

وزارة الصيد البحري: فتح تحقيق في قضية نفوق الأسماك بسد بوكردان بتيبازة

وزارة الصيد البحري: فتح تحقيق في قضية نفوق الأسماك بسد بوكردان بتيبازة

إدارة الجوية الجزائرية تكشف عن مخطط إعادة الهيكلة والتطوير

إدارة الجوية الجزائرية تكشف عن مخطط إعادة الهيكلة والتطوير

شرفي: 164 ألف ناخب جديد في الجزائر

شرفي: 164 ألف ناخب جديد في الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد