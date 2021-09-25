الحالة الجوية: موجة حر شديدة عبر 6 ولايات شرقية

حذرت مصالح الأرصاد في نشرية لها حول الحالة الجوية ليوم السبت من موجة حر شديدة عبر 6 ولايات شرقية.

وأفاد الديوان في تنبيهه الذي حمل اللون الأصفر وجاء من المستوى الأول، أن الولايات المعنية هي قالمة، ميلة، قسنطينة، عنابة، سكيكدة والطارف.

وستستمر صلاحية النشرية من منتصف النهار إلى السادسة مساء.

الحالة الجوية ليوم السبت: استمرار موجة الحر في المناطق الشرقية

توقعت مصالح الأرصاد أن تشهد الحالة الجوية ليوم السبت استمرار موجة الحر في المناطق الشرقية وأجواء غائمة على المناطق الوسطى والغربية.

وأظهرت توقعات الأرصاد الجوية تسجيل أجواء حارة على المناطق الشرقية والجنوبية حيث ستتراوح درجات الحرارة على الولايات الشرقية بين 37 و42 درجة مئوية فيما ستعرف الولايات الجنوبية حرارة بين 39 و43 درجة مئوية.

كما أظهرت التوقعات أن الولايات الوسطى الداخلية والغربية ستعرف أجواء غائمة مع احتمال تساقط الأمطار خاصة على السواحل الغربية.

وستتراوح درجات الحرارة على المناطق الوسطى والغربية بين 23 إلى 32 درجة مئوية.

تنبيه حول الحالة الجوية ليوم الجمعة: موجة حر شديدة عبر 7 ولايات

حذرت مصالح الأرصاد في تنبيه لها حول الحالة الجوية ليوم الجمعة من موجة حر شديدة عبر7 ولايات.

وأوضحت نشرية الأرصاد الجوية أن الولايات المعنية هي: قالمة، سكيكدة، عنابة،الطارف، جيجل، تيزي وزو وبجاية.

تستمر صلاحية النشرية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا وتصل إلى 40 درجة مئوية.

موجة حر تصل إلى 40 درجة عبر عدة الولايات

توقعت مصالح الأرصاد أن تشهد الحالة الجوية ليوم الجمعة موجة حر عبر الولايات الساحلية والداخلية تصل إلى 40 درجة مئوية.

وأوضحت مصالح الديوان على صفحتها الرسمية أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 27 إلى 40 درجة على المناطق الساحلية،31 إلى 40 درجة على المناطق الداخلية وما بين 35 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية.

وأشارت التوقعات أن المناطق الساحلية والداخلية الوسطى الشرقية والشرقية ستعرف درجات حرارة عالية.

وبالنسبة للولايات الجنوبية فستعرف هي الأخرى أجواء صافية ودرجات حرارة عالية تصل إلى 45 درجة مئوية.

أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 12 ولاية الخميس

نبهت مصالح الأرصاد، في نشرية لها حول الحالة الجوية من تسجيل أمطار رعدية غزيرة عبر 5 ولايات شرقية ورياح قوية عبر 7 ولايات ساحلية.

وأوضحت مصالح الديوان أن الولايات الشرقية المعنية بالأمطار هي: قالمة، قسنطينة، سوق أهراس، أم البواقي وتبسة.

وستمتد صلاحية النشرية من السادسة صباحا إلى غاية السادسة مساء من يوم الخميس

أما الرياح القوية والأمواج العالية فستميز كل من:عنابة، سكيكدة، جيجل، الجزائر، الشلف، مستغانم، وهران.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية أن صلاحية النشري تبدأ من السادسة صباحا إلى غاية منتصف الليل

وستشهد المناطق الغربية سحب عابرة على المناطق الساحلية والداخلية مع تساقط بعض الأمطار، لتتحسن الأجواء تدريجيا خلال الظهيرة.

تنبيه جديد حول الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 28 ولاية الأربعاء 22 سبتمبر

نبهت مصالح الديوان في نشرية جديدة حول الحالة الجوية، الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 28 ولاية.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية أن صلاحية النشرية تبدأ من 15 مساء إلى منتصف الليل.

وجاء في النشرية أن الولايات المعنية هي: الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، البليدة، المدية، البويرة، تيسمسيلت، الأغواط، البيض، النعامة، غليزان، تيارت، سعيدة، معسكر، وهران، سيدي بلعباس، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان، تيزي وزو، قسنطينة، قالمة، أم البواقي، تبسة، سوق أهراس، عين الدفلى، الشلف والجلفة.

الحالة الجوية: أمطار رعدية عبر 20 ولاية

وكانت مصالح الأرصاد قد نبهت صبيحة الأربعاء، بأن 20 ولاية ستشهد فيها أمطارا رعدية غزيرة تصل إلى 30 ملم محليا.

وبحسب النشرية فإن الولايات المعنية ستشهد أمطار رعدية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.

الولايات المعنية هي: العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، عين الدفلى المدية، السعيدة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران، البليدة.

الحالة الجوية: أمطار رعدية مرفقة بحبات برد عبر 24 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد من الحالة الجوية، الثلاثاء، التي تشهد فيها بعض الولايات أمطار رعدية مرفوقة أحيانا بحبات البرد.

وبحسب النشرية التي تمتد صلاحيتها من الثلاثاء على 15 زوالا إلى غاية نهار غد الأربعاء على الساعة 03 صباحا فإنّ كمية الأمطار المتوقعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملم ومن المحتمل أن تصل وتفوق محليا الـ 40 ملم.

الولايات المعنية هي: تيسمسيلت، برج بوعريريج، غليزان، المسيلة، تيارت، مستغانم، عنابة، سطيف، الجلفة، سكيكدة، سعيدة، معسكر، ووهران.

كما نشرت الأرصاد نشرية سابقة بساعات تخص هطول أمطار رعدية مصحوبة بحبات برد أيضا عبر عدة ولايات، بدء من الثلاثاء، الساعة التاسعة صباحا، إلى غاية الأربعاء، الساعة السادسة صباحا.

الولايات المعنية هي: الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة، والمدية.

الحالة الجوية ليوم الثلاثاء: أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات

توقعت مصالح الأرصاد أن تشهد الحالة الجوية ليوم الثلاثاء أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأوضحت التوقعات أن المناطق الوسطى والشرقية ستعرف أجواء من مغشاة إلى غائمة وممطرة على المناطق الساحلية والداخلية، هذه الأمطار تكون على شكل زخات مطرية رعدية أحيانا وتزداد حدة بداية من الظهيرة.

كما توقعت ذات المصالح أن تشهد المناطق الغربية أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محملة بزخات مطرية تكون رعدية أحيانا، خاصة على المناطق الساحلية.

وفيما يتعلق بالمناطق الجنوبية ستشهد أجواء مغشاة على الجنوب الغربي، والصحراء الوسطى، شمال الصحراء ومنطقة الواحات، مع تساقط بعض الأمطار التي تكون رعدية أحيانا على منطقة بشار، شمال الصحراء ومنطقة الواحات.

وأشارت مصالح الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ليوم الثلاثاء ستتراوح ما بين 24 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية وما بين 23 إلى 30 درجة على المناطق الداخلية وما بين 32 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية.

نشرية حول الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة عبر 7 ولايات الاثنين

نبهت مصالح الأرصاد في نشرية من المستوى الأول حول الحالة الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 7 ولايات.

وتوقعت مصالح الديوان أن تشهد ولايات أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة، المدية، المسيلة و الجلفة أمطار غزيرة بداية من السادسة مساء إلى منتصف الليل.

أمطار رعدية عبر الولايات الوسطى والشرقية

ستشهد الحالة الجوية يوم الاثنين، حسب توقعات ديوان الأرصاد، أمطارا رعدية غزيرة عبر الولايات الوسطى والشرقية.

ونبهت مصالح الديوان أن الأمطار ستخص ولايات: الطارف، سكيكدة، سوق أهراس، خنشلة، أم البواقي، ميلة، قالمة، تيزي وز، بجاية، المدية، عين الدفلى، المسيلة والجلفة.

أما على المناطق الغربية والوسطى فتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أجواء مغشاة مع تشكل رعود منعزلة بداية من الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المحلية.

وستشهد المناطق الجنوبية أجواء مغشاة غالبا على الجنوب الغربي للوطن،الصحراء الوسطى،شمال الصحراء ومنطقة الواحات،مع تسجيل رعود خفيفة على منطقة بشار أواخر النهار.

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تترواح درجات الحرارة ما بين 25 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية وما بين 24 إلى 32 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 34 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.