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الحالة الجوية: موجة حر شديدة وأمطار رعدية عبر هذه الولايات  
الجزائر

الحالة الجوية: موجة حر شديدة وأمطار رعدية عبر هذه الولايات  

الشروق أونلاين
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الحالة الجوية: موجة حر شديدة وأمطار رعدية عبر هذه الولايات  

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول الحالة الجوية ليوم السبت، من موجة حر شديدة وأمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأشار الديوان في تنبيه من المستوى الأول إلى أن الولايات المعنية بارتفاع درجات الحرارة هي قالمة، عنابة، سكيكدة والطارف وتبدأ صلاحية النشرية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

كما أفادت النشرية في تنبيه ثاني إلى أن ولابات: الجلفة، الأغواط، البيض، سعيدة، تيارت والنعامة ستشهد تساقطا للأمطار ورعودا بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية التاسعة مساء.

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