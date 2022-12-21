الحالة الصحّية لِأسطورة الكرة البرازيلية “بيليه” تدهورت

تدهورت الحالة الصحّية لِأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه مساء الأربعاء. بعد تحسّن ملحوظ في الفترة الأخيرة.

وفي بيان طبي لِمستشفى “ألبيرت إنشتاين” بِمدينة ساو باولو البرازيلية، جاء أن الوضعية الصحّية لِبيله تدهورت على مستوى الكلى والقلب.

ويُعاني بيليه (82 سنة) مرض سرطان القولون منذ سبتمبر 2021، وقد أُدخل إلى المستشفى في نوفمبر الماضي.

وكانت الصحافة البرازيلية قد تطرّقت مُؤخّرا إلى الوضعية الصحّية السلبية ذاتها لـ “بيليه”، قبل أن يصدر التقرير الطبّي الذي أوضح أن الأمور تحسّنت، بِدليل أن صاحب ثلاثة كؤوس عالمية مع منتخب “الأوريفيردي” شاهد عبر التلفزيون مقابلات مونديال قطر، أبرزها النهائي الذي جمع بين الأرجنتين وفرنسا.