الحبس المؤقت ضدّ متّهم بقتل عائلة وحرق منزلها في تلمسان

مع متابعة شقيقه بتهمة عدم التبليغ عن جناية

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد ميمون بولاية تلمسان يوم الأربعاء، بيانا إلى الرأي العام، حول جريمة القتل العمدي وإضرام النار في مسكن عائلة تتكون من 6 أفراد يوم الخميس الماضي.

وجاء في البيان، أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد ميمون، تلقّت بتاريخ الخميس 10 جويلية 2025، مكالمة هاتفية تفيد بوجود حريق بمنزل الضحايا، الكائن بـ”بني صميل”.

على إثر ذلك، تنقّل أفراد الدرط الوطني إلى مكان الحريق، ليكتشفوا وفاة جميع أفراد العائلة، وهم الزوج والزوجة والأبناء. الذين تتراوح أعمارهم جميعا بين 4 و62 سنة.

في نفس اليوم، تنقل وكيل الجمهورية مع قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني والطبيبة الشرعية والضبطية القضائية المختصة إلى مكان الواقعة. لتخلُص المعاينات والتحريّات الأولية إلى:

تعرض الضحايا لطعنات على أنحاء الجسم،

وأن إضرام النار في المسكن كان بفعل فاعل، بعد قيامه بالاعتداء الجسدي على الضحايا المؤدي إلى الوفاة.

“وبناءً على معلومات واردة إلى الضبطية القضائية، وإجراء تحريّات معمقة حول الحادثة، تم إيقاف مشتبه فيه يبلغ 21 سنة من العمر. بعد توفّر أدلّة على تورطه في هذه الأفعال”.

“كما تم إيقاف شقيق المتّهم الرئيسي في القضية. لعدم تبليغه السلطات بهذه الجناية، رغم علمه بها”، يضيف ذات البيان.

وعند تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية هذا الأربعاء، تم فتح تحقيق قضائي ضدهما عن جناية الاغتيال، المقترنة بجنايتي:

وضع النار عمدا في أماكن مسكونة،

والسرقة مع حمل سلاح ظاهر، ضد المتهم الأول.

وجنحتي عدم التبليغ عن جناية، وإخفاء أشياء مسروقة ضد المتهم الثاني.

وبعد سماع المتهمين الاثنين من طرف قاضي التحقيق عند الحضور الأول، أُصدر أمر بإيداعهما الحبس المؤقت. مع استمرار التحقيق لكشف جميع ملابسات هذه الجناية.