-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

الحبس المؤقت ضدّ 10 متّهمين بترويج ساعات أطفال ممنوعة من التسويق في الجزائر

الشروق أونلاين
  • 152
  • 0
الحبس المؤقت ضدّ 10 متّهمين بترويج ساعات أطفال ممنوعة من التسويق في الجزائر
أرشيف
تعبيرية

أصدر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي يوم الخميس، أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت، ضد 10 متّهمين بتسويق ساعات يد إلكترونية موجّهة للأطفال ممنوعة من التسويق في الجزائر.

وجاء في بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات الجهة القضائية، أنه معلومات وردت إلى مصالح وزارة التجارة الداخلية بخصوص تسويق ساعات يد إلكترونية موجّهة للأطفال، ممنوعة من التسويق في الجزائر.

وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق ابتدائي “أفضى إلى اكتشاف 19 حاوية بها سلع غير مصرّح بها، أو موضوع تصريحات كاذبة، تم إدخالها إلى أرض الوطن بتواطؤ موظفين عموميين”.

وبعد استكمال التحقيق الابتدائي، تمّ تقديم المشتبه فيهم، وفتح تحقيق فضائي ضدهم لمتابعتهم عن جنح:

  • التزوير واستعمال المزوّر في وثيقة إدارية،
  • والحصول على وثيقة إدارية عن طريق التزوير،
  • إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات،
  • التبديد العمدي لأموال عمومية،
  • استغلال النفوذ،
  • مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
  • وتبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.

وبعد سماع 11 متهما في القضية من طرف قاضي التحقيق، أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضد 10 منهم، مع استمرار التحقيق القضائي، يشير ذات البيان.

مقالات ذات صلة
وزارة التجارة الخارجية توجّه دعوة للصناعيين الجزائريين

وزارة التجارة الخارجية توجّه دعوة للصناعيين الجزائريين

محادثات جزائرية ولبنانية لتصنيع محولات الكهربائية في الجزائر

محادثات جزائرية ولبنانية لتصنيع محولات الكهربائية في الجزائر

وزير الصناعة يشيد بأداء مصنع “صافية” ويدعو لتحديث تجهيزاته

وزير الصناعة يشيد بأداء مصنع “صافية” ويدعو لتحديث تجهيزاته

“إيني” تبدأ قريبًا إنتاج مليوني لوح إلكتروني لتجهيز المؤسسات التربوية

“إيني” تبدأ قريبًا إنتاج مليوني لوح إلكتروني لتجهيز المؤسسات التربوية

أكبر 5 صفقات كهرباء في أفريل 2025.. الجزائر تتصدر

أكبر 5 صفقات كهرباء في أفريل 2025.. الجزائر تتصدر

تعبئة 19 ألفا و400 مليار لفائدة 6 مؤسسات خلال 12 شهرا

تعبئة 19 ألفا و400 مليار لفائدة 6 مؤسسات خلال 12 شهرا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد