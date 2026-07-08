الحبس المؤقت ضد متّهمين بالاعتداء على المجاهد معمر شرفي وقتل ابنته

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة في تبسة يوم الأربعاء، أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت، ضدّ متّهمين اثنين بالاعتداء على المجاهد معمر شرفي (96 سنة) وقتل ابنته (23 سنة) بمنزلهما في بلدية الشريعة يوم 2 جويلية الجاري.

وحسب ما ذكره بيان لوكيل الجمهورية، فقد كشفت نتائج التحقيق الابتدائي حول الجريمة، أن المتّهمين دخلا إلى مسكن الضحيتين، بغرض السرقة. وبعد تفطّن الضحيتين لهما قاما بالاعتداء عليهما باستعمال سلاح أبيض.

ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة، أدت إلى وفاة الضحية نعيمة شرفي، وهي ابنة المجاهد معمر شرفي الذي لا يزال يتلقى العلاج بالمستشفى.

من جهة أخرى، أسفرت تحريات الضبطية القضائية عن توقيف المشتبه فيهما، ويتعلق الأمر بالمدعوين شورة طه البالغ من العمر 22 سنة، ومساعدية حسان البالغ من العمر 57 سنة.

حيث تم تقديم المعنيين أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الشريعة، أين تم فتح تحقيق قضائي على أساس:

جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنايات،

وجناية الاغتيال ومحاولة الاغتيال،

وجناية السرقة مع حمل أسلحة ظاهرة.

وبعد الاستماع إلى المتّهمين، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة، بإيداعهما رهن الحبس المؤقت، يضيف بيان وكيل الجمهورية.