المتهم الثاني في حالة فرار

الحبس المؤقت لأحد المتّهمين بالاعتداء على فتاة لسرقة حقيبتها في دالي براهيم

الحبس المؤقت لأحد المتّهمين بالاعتداء على فتاة لسرقة حقيبتها في دالي براهيم
ح.م
لقطة من الفيديو المتداول

أمر قاضي الأحداث لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة اليوم الخميس، بإيداع قاصر رهن الحبس المؤقت، لاتهامه بالاعتداء على فتاة بهدف سرقة حقيبتها في دالي براهيم، بمشاركة متهم آخر في حالة فرار.

تفاصيل القضية تعود، حسب ما ذكره بيان لوزارة العدل، إلى تداول مقطع فيديو يظهر قيام شابين على متن دراجة نارية، بسحل فتاة على الأرض من أجل سرقة حقيبتها اليدوية، ما تسبّب في إصابتها بأضرار جسمانية.

وبعد فتح التحريات حول الفيديو المتداول، تمكّنت مصالح الأمن من تحديد هوية الفاعلين. ويتعلق الأمر بالقاصر (هـ . إ)، الذي تم توقيفه، والمشتبه فيه البالغ (م . ز) في حالة فرار.

وتم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية، لمتابعة المتهم القاصر بناء على عريضة افتتاحية لقاضي الأحداث، عن جنحة السرقة بتوفر ظرفي العنف والتعدد.

في حين تمّت إحالة ملف المشتبه فيه الثاني البالغ، أمام قاضي التحقيق بنفس التهمة. لإصدار أمر بالقبض ضده.

وبعد سماع المتهم الحدث، عند الحضور الأول، أمر قاضي الأحداث بإيداعه رهن الحبس المؤقت، يضيف ذات المصدر.

