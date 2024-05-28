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الجزائر
بعد مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة في حادث مرور

الحبس المؤقت لسائق حافلة للنقل المدرسي بعين الحجل

الشروق أونلاين
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الحبس المؤقت لسائق حافلة للنقل المدرسي بعين الحجل
ح.م
صورة للحادث

أمرت محكمة سيدي عيسى بولاية المسيلة يوم الثلاثاء، بوضع سائق حافلة للنقل المدرسي ببلدية عين الحجل رهن الحبس المؤقت، بعد اتهامه بالتسبّب في حادث مرور أودى بحياة 5 أشخاص من عائلة واحدة.

ووقع الحادث المميت صباح الأحد 26 ماي، بالمكان المسمى “ولاد علي” في عين الحجل، عند اصطدام حافلة النقل المدرسي بسيارة سياحية من نوع “رونو 18”.

وأسفر هذا الحادث عن وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة بينهم رضيع، كانوا على متن السيارة السياحية. إلى جانب إصابة والدة الرضيع ومعلمّتين كانتا على متن الحافلة، بجروح متفاوتة الخطورة.

وبعد فتح تحقيق ابتدائي حول ظروف وأسباب الحادث، تمّ تقديم سائق الحافلة أمام النيابة، لمتابعته بجنح القتل الخطأ والجرح الخطأ، المترتبة عن عدم احترام الأولوية القانونية بواسطة مركبة النقل الجماعي.

على إثر ذلك، أصدرت محكمة سيدي عيسى أمرها بتأجيل القضية إلى تاريخ 4 جانفي المقبل، مع وضع المتّهم رهن الحبس المؤقت.

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