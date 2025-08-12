-- -- -- / -- -- --
الجزائر

الحبس المؤقت لـ 3 متّهمين في قضية الاعتداء على ستّيني لسرقته في عين الفكرون

الشروق أونلاين
ح.م
صورة للموقوفين والمحجوزات

أوقفت مصالح أمن دائرة عين الفكرون في أم البواقي يوم الإثنين، متّهمين اثنين بالاعتداء والسرقة. بعد تداول مقطع فيديو، يظهر اعتداء المتّهمين بالسلاح الأبيض على رجل في العقد السادس من العمر، لسرقة أغراضه، بأحد أحياء المدينة.

وحسب ما جاء في بيان للأمن، فقد تمّ فتح تحقيق في القضية من طرف الوحدات العملياتية بأمن دائرة عين الفكرون، فور تداول الفيديو، بالتنسيق مع النيابة المختصة.

حيث مكنت التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية، باستغلال مقطع الفيديو، من تحديد هوية المشتبه فيهما، وتوقيفهما في ظرف وجيز، يضيف البيان.

وفي وقت لاحق، أفادت شرطة أم البواقي بأن المصالح العملياتية للشرطة القضائية والدرك الوطني، تمكنت من توقيف متّهم ثالث بالضلوع في الجريمة. بعد استكمال إجراءات التحقيق، ومن خلال عملية أمنية مشتركة.

واتخذت الإجراءات القانونية ضدّ المشتبه فيهم الثلاثة، بالتنسيق مع الجهات القضائية، حيث أنجز ضدهم ملف جزائي عن جنحة السرقة بتوافر ظرفي العنف والتعدد، ليقدموا بموجبه أمام نيابة محكمة عين الفكرون أين صدر في حقهم أمر الإيداع رهن الحبس المؤقت.

“عمي موسى” ضحية الاعتداء والسرقة.. يروي ما حدث

