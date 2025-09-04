الحبس المؤقت لـ5 متّهمين بالاعتداء على رجل وزوجته في الطريق السريع

"بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل"

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش يوم الخميس، بإيداع 5 أشخاص بينهم قاصرين، رهن الحبس المؤقت. لاتهامهم بالاعتداء على رجل وزوجته في الطريق السريع.

وحسب ما أورده بيان لنيابة الجمهورية لدى المحكمة، فإن تفاصيل القضية تعود إلى تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء مجموعة من الأشخاص على رجل وزوجته في الطريق السريع.

على إثر ذلك، أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع. “ليسفر تكثيف الأبحاث، عن توقيف المشتبه فيهم من طرف فرقة الدرك الوطني بالمحمدية، في ظرف قياسي”.

وتمّ تقديم المتّهمين وفقا لإجراءات الإخطار الفوري بالنسبة للبالغين منهم، وبموجب عريضة افتتاحية إلى قاضي الأحداث بالنسبة للحدثين. عن جنح: