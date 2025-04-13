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الجزائر

الحبس المؤقت للمدعو “الحاج كمال” بتهمة استغلال النفوذ وإخفاء هارب من العدالة

الشروق أونلاين
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الحبس المؤقت للمدعو “الحاج كمال” بتهمة استغلال النفوذ وإخفاء هارب من العدالة
أرشيف
محكمة بئر مراد رايس

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس يوم الأحد، أمرا بالوضع رهن الحبس المؤقت، ضد “ب.ك” المدعو الحاج كمال. لاتهامه باستغلال النفوذ وانتحال الصفة والسعي للتوسّط  لدى المصالح القضائية من أجل متّهم آخر محلّ أمر بالإيداع.

وتعود حيثيات القضية، حسب ما كشفه بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة، إلى “ورود معلومات مفادها قيام شخص بانتحال صفة الغير، واستغلال النفوذ، والنصب عن طريق التوسّط لدى المصالح التابعة لوزارة العدل”.

على إثر ذلك قامت مصلحة البحث والتحرّي للدرك الوطني بالجزائر يوم 9 أفريل 2025، بإيقاف الشخص المشتبه فيه، وهو المسمى “ب.ك”، والمدعو الحاج كمال. رفقة المدعو “س.ب”، الذي كان الحاج كمال بصدد التّدخُّل لصالحه في قضية صدر في حقّه أمر إيداع بشأنها من مجلس قضاء البليدة.

وبتاريخ اليوم، تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهوريّة لدى محكمة بئر مراد رايس، أين تم فتح تحقيق قضائي ومتابعة “ب.ك” المدعو الحاج كمال بجنح:

  • استغلال النفوذ،
  • الشروع في النّصب،
  • حيازة وثائق مصنّفة دون أن يكون مؤهّلا لذلك،
  • انتحال صفة،
  • وإخفاء شخص هارب من العدالة.

مع متابعة المدعو “س.ب” بجنح المشاركة. وبعد سماع المتهمين عند الحضور الأول أصدر قاضي التحقيق أمراً بوضعهما رهن الحبس الــمؤقّت، يقول ذات البيان.

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