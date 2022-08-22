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الجزائر

الحبس المؤقت لمتهم بإضرام النار في إحدى غابات جيجل

الشروق أونلاين
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الحبس المؤقت لمتهم بإضرام النار في إحدى غابات جيجل

أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة جيجل، الإثنين عن توقيف شخص متهم بإضرام النار بإحدى غابات الولاية وإيداعه الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الطاهير.

وجاء في البيان: “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير الرأي العام بأن التحقيقات القضائية الجارية حول حرائق الغابات لاسيما الحريق الذي اندلع بغابة مشتة (الجيزة) ببلدية جيملة أفضت إلى توقيف المتهم (ع.ر) وتقديمه أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الطاهير”.

وأضاف: “المتهم تم توقيفه عن جناية وضع النارعمدا طبقا للمواد 396 و 396 مكرر من قانون العقوبات”.

وورد في البيان كذلك بأن “قاضي التحقيق لدى محكمة الطاهير وبعد سماع المتهم عند الحضور الأول أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت”.

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