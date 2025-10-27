الحبس المؤقت لمتّهم باختطاف وتعذيب شخص في حاسي مسعود

"على إثر تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل"

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة حاسي مسعود يوم الإثنين، أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت، ضدّ متهّم باختطاف وتعذيب شخص في حظيرة بمدينة مسعود.

جاء هذا على إثر تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل، يظهر ارتكاب أحد الأشخاص أعمال عنف وتعدّ باستعمال سلك كهربائي سميك الحجم. ضد شخص آخر على مستوى إحدى الحضائر بمدينة حاسي مسعود.

حيث أمرت نيابة الجمهورية مصالح الشرطة بفتح تحقيق ابتدائي معمّق حول الواقعة. لتسفر التحريات الأولية عن تحديد هوية المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بكل من:

(ز . ح ) البالغ من العمر 32 سنة، الذي تم توقيفه،

(أ. ع ق) البالغ من العمر 46 سنة، في حالة فرار،

و ( س . ب ) البالغ من العمر 43 سنة، في حالة فرار.

وتمّ تقديم المشتبه فيه الموقوف أمام نيابة الجمهورية، التي تابعت المتّهمين الثلاثة بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق عن جنايات:

تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنايات ضد الأشخاص،

واختطاف شخص عن طريق العنف والتهديد والاستدراج،

وتعريض الشخص المخطوف إلى التعذيب.

وبعد استجواب المتهم الموقوف عند الحضور الأول، أصدر قاضي التحقيق أمرا بوضعه رهن الحبس المؤقت. مع استمرار التحقيق القضائي للكشف عن كل ملابسات القضية والقبض على المتّهمين الفارّين.