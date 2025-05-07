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الجزائر

الحبس المؤقت لمتّهم بالمضاربة غير المشروعة في اللحوم المستوردة

الشروق أونلاين
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الحبس المؤقت لمتّهم بالمضاربة غير المشروعة في اللحوم المستوردة
أرشيف
تعبيرية

أمرت محكمة ميلة يوم الأربعاء، بإيداع صاحب محل خاص بتجارة التجزئة للحوم والدواجن رهن الحبس المؤقت، بعد اتهامه بالمضاربة غير المشروعة في اللحوم المستوردة.

وجاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة، أن مصالح مديرية التجارة لولاية ميلة ضبطت المتّهم وهو “يقوم ببيع اللحم المستورد بسعر مبالغ فيه، بعيدا عن السعر الـمُقَنن”.

ليتمّ تقديمه أمام نيابة الجمهورية وإحالته على المحكمة، طبقا لإجراءات المثول الفوري، لمتابعته بارتكاب جنحة المضاربة غير المشروعة.

وفي نفس اليوم، أمرت المحكمة بتأجيل البتّ في القضية إلى جلسة 14 ماي الجاري، مع إيداع المتهم رهن الحبس المؤقت.

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