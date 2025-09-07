الحبس المؤقت لمتّهم بالمضاربة غير المشروعة في العجلات بغرداية

"ضبط 622 عجلة مطاطية معدّة للمضاربة"

أمرت محكمة غرداية يوم الأحد بإيداع شخص في الـ 34 من العمر، رهن الحبس المؤقت. لاتهامه بارتكاب جنح المضاربة غير المشروعة في العجلات المطاطية، وعدم الفوترة، وعدم الإعلام بالأسعار، وممارسة نشاط تجاري قارّ دون القيد في السجل التجاري.

وذكر بيان لذات المحكمة، أن “المتّهم كان ينشط في مجال التجارة بالتجزئة للعجلات المطاطية، متخذا مخزنا غير مصرّح به. حيث تم ضبط 622 إطار عجلات مطاطية معدّة للمضاربة على مستوى المخزن”.

ويوم الثلاثاء 2 سبتمبر، أمرت محكمتي تيارت وأم البواقي بالإيداع رهن الحبس المؤقت لثلاثة متّهمين بالمضاربة غير المشروعة في العجلات المطاطية.

وفي التفاصيل، أفاد بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، بأن مصلحة الضبطية القضائية التابعة لأمن الولاية، حجزت بتاريخ 31 أوت المنصرم، كمية من العجلات المطاطية قدّرت بـ 525 وحدة.

وجاء في البيان، أن العجلات المضبوطة كان “مُعدّة للمضاربة”. حيث أفضت التحريات الابتدائية إلى توقيف شخصين. لتقديمهما أمام نيابة محكمة تيارت، وفق إجراءات المثول الفوري عن جنحة المضاربة غير المشروعة.

وعند مثول المتّهمين أمام محكمة الجنح هذا الأربعاء، أصدر أمر بتأجيل القضية إلى جلسة 9 سبتمبر الجاري. مع إيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت.

وأشار المصدر إلى أن أحد المتّهمين، سبقت إدانته عن أفعال مماثلة، بعد ضبط 480 عجلة مطاطية معدّة للمضاربة في حوزته. وصدر ضده حكم في 31 أوت 2025، بسبعة سنوات حبسا نافذا.

وفي أم البواقي، وردت معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية، تفيد بوجود مخازن غير مصرح بها للعجلات المطاطية. وبعد عملية التفتيش تم ضبط 304 إطارات عجلات مطاطية.

وعلى إثر ذلك، تمّ تقديم صاحب المخازن البالغ من العمر 49 سنة، أمام نيابة الجمهورية. قبل إحالته أمام المحكمة وفق إجراءات المثول الفوري عن جنحة المضاربة غير المشروعة.

وعند مثول المتهم أمام القاضي، تم تأجيل القضية إلى جلسة 9 سبتمبر 2025، مع الأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت.