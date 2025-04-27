-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الحبس المؤقت لمتّهم ببيع لحوم أغنام مذبوحة بطريقة غير شرعية

الشروق أونلاين
  • 1148
  • 0
الحبس المؤقت لمتّهم ببيع لحوم أغنام مذبوحة بطريقة غير شرعية
أرشيف
لحوم

أمرت محكمة سوق أهراس يوم الأحد، بالوضع رهن الحبس المؤقت ضدّ متّهم ببيع لحوم فاسدة من أغنام مذبوحة بطريقة غير شرعية. مع حجز كمية معتبرة من اللحوم الفاسدة لأغنام من جنس أنثى تقدر بـ 1029 كلغ.

وجاء في بيان لنيابة الجمهورية لدى المحكمة، أن معلومات وردت إلى مصالح أمن ولاية سوق أهراس، مفادها قيام شخص ببيع اللحوم بطريقة غير شرعية.

واستغلالا لهذه الــمعلومات، عاينت المصالح المذكورة بمرأب المعني، كمية معتبرة من اللحوم الفاسدة لأغنام من جنس أنثى تقدر بـ 1029 كلغ.

كما عاينت أن هذه الأغنام ذُبحت بطريقة غير شرعية داخل ذات المرأب. مع وضع عليها ختم بيطري مزوّر، لإيهام المستهلك بأنها مذبوحة بطريقة شرعية.

ليتمّ على إثر ذلك، توقيف المشتبه فيه، وتقديمه أمام النيابة، ثم إحالته على محكمة الجنح. بناء على إجراءات المثول الفوري، على أساس جنح:

حيث أمرت المحكمة بتأجيل البتّ في القضية إلى جلسة 29 أفريل 2025، مع وضع المتهم رهن الحبس المؤقت.

مقالات ذات صلة
عطاف: الجزائر لن تنسى مواقف البابا فرنسيس لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني

عطاف: الجزائر لن تنسى مواقف البابا فرنسيس لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني

حبس 4 محرّضين على المضاربة بـ”البطاطا”.. والتحقيقات متواصلة

حبس 4 محرّضين على المضاربة بـ”البطاطا”.. والتحقيقات متواصلة

حماية المستهلك تحذّر من التشويش على استيراد الأضاحي

حماية المستهلك تحذّر من التشويش على استيراد الأضاحي

قنصلية متنقلة لخدمة الجالية الجزائرية في هذه المقاطعة الفرنسية 

قنصلية متنقلة لخدمة الجالية الجزائرية في هذه المقاطعة الفرنسية 

النواب يقترحون 130 تعديل على مشروع الإجراءات الجزائية

النواب يقترحون 130 تعديل على مشروع الإجراءات الجزائية

الإدماج من دون شرط لموظفي المخابر ورتبة جديدة للترقية

الإدماج من دون شرط لموظفي المخابر ورتبة جديدة للترقية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد