الحبس المؤقت لمتّهم ببيع لحوم أغنام مذبوحة بطريقة غير شرعية

أمرت محكمة سوق أهراس يوم الأحد، بالوضع رهن الحبس المؤقت ضدّ متّهم ببيع لحوم فاسدة من أغنام مذبوحة بطريقة غير شرعية. مع حجز كمية معتبرة من اللحوم الفاسدة لأغنام من جنس أنثى تقدر بـ 1029 كلغ.

وجاء في بيان لنيابة الجمهورية لدى المحكمة، أن معلومات وردت إلى مصالح أمن ولاية سوق أهراس، مفادها قيام شخص ببيع اللحوم بطريقة غير شرعية.

واستغلالا لهذه الــمعلومات، عاينت المصالح المذكورة بمرأب المعني، كمية معتبرة من اللحوم الفاسدة لأغنام من جنس أنثى تقدر بـ 1029 كلغ.

كما عاينت أن هذه الأغنام ذُبحت بطريقة غير شرعية داخل ذات المرأب. مع وضع عليها ختم بيطري مزوّر، لإيهام المستهلك بأنها مذبوحة بطريقة شرعية.

ليتمّ على إثر ذلك، توقيف المشتبه فيه، وتقديمه أمام النيابة، ثم إحالته على محكمة الجنح. بناء على إجراءات المثول الفوري، على أساس جنح:

المضاربة غير الـمشروعة،

وضع مواد فاسدة للبيع،

والذبح غير الشرعي.

حيث أمرت المحكمة بتأجيل البتّ في القضية إلى جلسة 29 أفريل 2025، مع وضع المتهم رهن الحبس المؤقت.