-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
بعد غلقهم مقر الولاية

الحبس النافذ لتسعة منتخبين بخنشلة

طارق. م
  • 80
  • 0
الحبس النافذ لتسعة منتخبين بخنشلة

سلطت محكمة خنشلة الابتدائية مساء الخميس، عقوبة سنة حبسا نافذا، متبوع بغرامة مالية، ضد تسعة أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي، بخنشلة، ممثلين لكتلة جبهة التحرير الوطني، بتهمة غلق مقر الولاية، وعقوبة ستة أشهر حبس موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية عن تهمة عرقلة سير دورات المجلس الشعبي الولائي، وذلك على خلفية شكوى كان قد حررها والي الولاية، ورئيس المجلس الشعبي الولائي.

بعد صراعات متكررة، كانت قاعة الاجتماعات التابعة للمجلس الولائي، مسرحا لها، خلال كل دورة تقريبا، يتم برمجتها، ما يستدعي رفعها تفاديا لتفاقم الوضع، بعد تبادل الاتهامات والشتائم، وهي الحالة التي ظلت عليها أشغال المجلس الولائي بخنشلة، منذ التنصيب إلى يومنا هذا، أمام إصرار كل طرف على رأيه.

وجاءت إدانة الأعضاء المنتخبين، في أول قضية تسجل على مستوى المنطقة، بعد أن قرر والي الولاية، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، ترسيم شكوى أمام نيابة محكمة خنشلة الابتدائية، في حق هؤلاء الأعضاء وعددهم تسعة من “المعارضين”، بعد أن اشتد الصراع، وعرفت أشغال الدورات مع كل مرة فوضى كبيرة، تنتهي بالتأجيل ورفع الدورة، إلى إشعار آخر، إلى أن احتل المعارضون القاعة وجمّدوا كل حركة عمل فيها، ورفضوا انطلاق الدورة، ليتم منعهم في آخر دورة من دخول مقر الولاية نهائيا، بالقوة العمومية، ومتابعتهم قضائيا، بتهم عرقلة سير دورات المجلس، وغلق مقر الولاية. علما أن الحكم المذكور جرى استئنافه من قبل المتهمين.

مقالات ذات صلة
“أتمنى أن تكون مبادرتي قدوة في جميع المجالات”

“أتمنى أن تكون مبادرتي قدوة في جميع المجالات”

انطلاق الموسم الجامعي.. إنجازات تحققت ورهانات تنتظر 

انطلاق الموسم الجامعي.. إنجازات تحققت ورهانات تنتظر 

منصة إلكترونية جديدة لحجوزات تذاكر السفر للنقل البحري للمسافرين

منصة إلكترونية جديدة لحجوزات تذاكر السفر للنقل البحري للمسافرين

احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد وهذه شروطه

احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد وهذه شروطه

الدخول الجامعي

الدخول الجامعي

200 متهم في فضيحة  شركة “صاربي” أمام القضاء في 27 سبتمبر

200 متهم في فضيحة  شركة “صاربي” أمام القضاء في 27 سبتمبر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد