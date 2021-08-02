الحبس غير النافذ لمعترض شاحنة الأكسجين بسيدي بلعباس

اتهم بالتجمهر غير المرخص والتحريض عبر مواقع التواصل

أصدرت، الإثنين، محكمة الجنح لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، حكما بـ6 أشهر حبسا غير نافذ في حق المدعو (ع.م)، المعروف بـ”النمبر وان”، على خلفية حادثة تحويل مسار شاحنة الأكسجين، التي كانت متجهة إلى ولاية تلمسان، عن طريق إرغام سائقها على الدخول إلى ولاية سيدي بلعباس من أجل ملء خزانات مستشفياتها بمادة الأوكسجين عقب نفاد مخزونها. حيث وجهت هيئة المحكمة تهمتي التجمهر بدون رخصة، والتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي له.

وشهدت ساحة أول نوفمبر المقابلة للمحكمة، تجمع أعداد من المتضامين مع المتهم، مطالبين بإطلاق سراحه، معتبرين أنه قام بما قام به، من أجل مساعدة المرضى بالولاية. فيما طوقت قوات الأمن الساحة، تحسبا لأي تطور.

وكان المتهم، قد قام السبت، رفقة عدد من الأشخاص، باعتراض شاحنة، صهريجية تنقل مادة الأكسجين، كانت قادمة من وهران باتجاه تلمسان ومغنية لتزودي مستشفياتها بتلك المادة، على أن تعود بعدها لبلعباس لتمون مستشفياتها، الأمر الذي رفضه معترض المركبة، الذي طالب سائقها بالتوجه إلى سيدي بلعباس لتموين مستشفياتها.

وكان مصدر ملم بإجراءات نقل الأكسجين، قد أوضح لـ “الشروق” في وقت سابق، أن عملية النقل تخضع لمعايير أمنية مشددة، لتفادي انفجار صهريج الأكسجين، ولذلك فإن المسار الذي وضع للشاحنة تمت فيه مراعاة هذا الأمر، حيث كان من الضروري أن تبدأ عملية التفريغ من تلمسان، ليأتي الدور على مستشفيات سيدي بلعباس عند عودة الشاحنة من هنالك.