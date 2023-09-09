الحبس لحارسي حظيرة سيارات غير شرعية اعتديا على محام وعائلته!

المحكمة وقعت عقوبات بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا في حقهما

وقعت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة السبت، عقوبات تراوحت بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا في حق شخصين وجهت لهما تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض والتي راح ضحيتها محام وعائلته بعد الاعتداء عليهم من قبل حارس حظيرة سيارات وشريكيه أثناء تواجدهم بالقرب من حديقة التسلية بالمحمدية، وخلف ذلك إصابة الضحية بجروح خطيرة على مستوى الرأس.

تفاصيل القضية تعود لمنتصف شهر أوت الفارط أين تقدم الضحية وتعلق الأمر بالمحامي “خ. م” ينحدر من ولاية الجلفة، بشكوى أمام مصالح الأمن تفيد بتعرضه للاعتداء والضرب وترهيب أفراد عائلته بما فيهم والدته وابنته الرضيعة، خلال عودتهم من حديقة التسلية بالمحمدية، وتوجههم نحو السيارة بالحظيرة المحاذية لها، بعد ما اعترض طريقهم شخصان وطلبا منه منحهما مبلغا ماليا قيمته ألفي دج مقابل ركن مركبته، وأضاف الضحية بمعرض الشكوى أن رفضه ذلك واحجتاجه، دفع بالمتهمين إلى تحطيم سيارته وضربه بواسطة عصى خشبية خلفت إصابته بكسور وجروح على مستوى الوجه، حسب الشهادة الطبية المقدمة لدى المصالح الأمنية.

وتمسك الضحية خلال مثوله بالمحاكمة بما سبق له الإدلاء به أمام عناصر الضبطية القضائية، حول خليفة ودوافع الاعتداء والتي تعود حسب تصريحاته، إلى لحظة مغادرة العائلة مركز التسلية ومباشرة عقب ركوب الأسرة المتكونة من الزوج “الضحية” والزوجة والأبناء من بينهم رضيع، ووالدته المسنة، صادفه المشتبه فيهما واللذان كانا على متن سيارة، وطالباه بدفع مبلغ 2000 دينار مقابل ركنه للسيارة بالمكان، ولدى استفسار الضحية من حارس حظيرة السيارات حول سبب تحديد المبلغ الخيالي ثمن ركن مركبته، وعن ما إذا كان يحوز على تسريح قانوني من الجهات المختصة، تطور النقاش إلى اعتداء عنيف بالعصي خلف إصابات خطيرة وكسورا، وهلع أفراد عائلة الضحية الذي نقل مباشرة نحو المستشفى.

من جهتهما، أنكر المتهمان بعد ما جرى توقيفهما عقب تلقى بلاغ حول الحادثة، كل ما نسب لهما رغم مواجهتمها باعترافاتهما السابقة أمام عناصر الشرطة بمركز الأمن، بخصوص قيامهما بضرب الضحية، بعد استعراض ممثل الحق العام بالجلسة لدلائل تشير إلى تورطهما.