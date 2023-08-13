الحبس لشابة اعتدت على خطيبها السابق بشفرة حلاقة وحمض “الأسيد”!

المتهمة حاولت الانتقام منه لإنهائه العلاقة بينهما ثم فرّت نحو أمريكا

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء، الأحد، شابة في العقد الثاني من العمر، بتهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض والتهديد، الذي راح ضحيته خطيبها السابق بعد محاولتها الاعتداء عليه بشفرة حلاقة، وملاحقته أثناء تواجده بالشارع بمساعدة شابين آخرين، وكذا تهديده مرات عديدة، ثم تخطيطها للسفر والفرار من أجل الاستقرار في أمريكا.

المتهمة مثلت، الأحد، أمام المحكمة بعد إفراغ أمر بالقبض صدر في حقها شهر جويلية الفارط، والحكم عليها غيابيا بعامين حبسا نافذا خلال فترة تواجدها بالخارج أين تم توقيفها بعد عودتها مباشرة إلى أرض الوطن، وذلك عقب تقييد عدة شكاوى من قبل الضحية، الذي كشف خلال المحاكمة عن حجم المضايقات والاعتداءات التي تعرض لها من قبل خطيبته السابقة التي حاولت، حسبه، الانتقام منه بشتى الطرق بعد فسخ خطوبتهما، وأضاف الضحية، أنه تعرض لمحاولة اعتداء من قبل شابين كانا رفقة المتهمة على متن سيارتها أين أقدمت هي على ضربه بشفرة حلاقة، كما اقتحمت منزله بالرويبة لضربه ورش مادة “روح الملح” عليه، ومطاردته أثناء تواجده بأماكن مختلفة بالعاصمة، وكذا استفزازه مرات عديدة ومحاولة دهسه بسيارتها.

ومقابل ذلك، أنكرت المتهمة “حنان. ش”، خلال المحاكمة، كل ما ورد على لسان الضحية، وفنّدت اعتداءها عليه قائلة، إنها هي من تعرضت للمضايقات والتهديد أثناء تواجدها رفقة صديقها المقرب، ويتعلق الأمر بصاحب وكالة سياحية كانا، حسب تصريحاتها، في موعد خاص على مستوى حظيرة السيارات بـ”أرديس” للاتفاق بخصوص تحضيراتها من أجل سفرها نحو الخارج، وزعمت أن غيرته عليها دفعته لشتمها ونعتها بأبشع الألفاظ.

وأمام ما سلف ذكره، طلب دفاع الطرف المدني بتعويض مالي عن حجم الأضرار التي لحقت بموكله، ولمّح لوجود فكرة انتقام لدى المتهمة، أين كادت أن تتسبّب في إصابة الضحية بجروح خطيرة، من جهته، التمس وكيل الجمهورية، بعد سماع تصريحات الطرفين، توقيع عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية في حق المتهمة.