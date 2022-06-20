الحبس لمترشحات للبكالوريا بتهمة الغش بالعاصمة

ضبطن بصدد إجراء مكالمة هاتفية داخل القاعة

وقعت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، عقوبة عام حبسا نافذا، مع الأمر بالإيداع من الجلسة في حق 3 طالبات كن بصدد اجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، قسم الأحرار شعبة آداب وفلسفة، رفقة طالبة جامعية بتهمة المساس بنزاهة الامتحانات، وذلك على خلفية ضبطهن متلبسات بالغش خلال إجراء اختبار مادة التاريخ والجغرافيا.

وجاءت المتابعة القضائية في حق المتهمات الثلاث، عقب تلقي مصالح الأمن بالمقاطعة الشرقية للعاصمة، تقريرا تم إعداده وتوقيعه من طرف رئيس قسم الامتحان بثانوية عبد الحميد بن باديس بحوش موحوس ببرج الكيفان بتاريخ 15 جوان الجاري، يخص إقدام طالبتين تدعيان “ب.ن” و”ب.ي” على الغش باستعمال هاتف نقال خلال إجراء اختبار مادة التاريخ والجغرافيا، وتضمن التقرير أن المتهمة الأولى عثر بحوزتها على هاتف نقال بوضعية الطيران موصول بسماعة أذن من نوع “بلوتوت”، فيما ضبطت الثانية وهي بصدد إجراء مكالمة هاتفية مع صديقة لها بعد دقائق فقط من انطلاق الاختبار، وتبين أن المحادثة لم تنقطع بعد افتضاح أمرها، حيث توبعت صديقتها وهي طالبة جامعية تخصص حقوق بتهمة المساعدة على الغش.

واستنادا لما تضمنه التقرير تم اقصاؤهما مباشرة، ومتابعتهما قضائيا بعد تقديم بلاغ من طرف رئيسة المركز الخاصة بالمترشحين الأحرار، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهما ثم إحالتهما رفقة المتهمة الثالثة للمحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري أمام محكمة الدار البيضاء.

وبسماع أقوال المتهمات، تمسكت كل واحدة منهن بإنكار الوقائع المنسوبة لها، وجاء على لسان هيأة الدفاع أن أركان جريمة الغش والمساس بنزاهة الامتحانات غير متوفرة، كما نوه الدفاع أن الهاتف النقال لا يعتبر دليلا كافيا لإثبات جريمة الغش، وطالب إفادتهن بالبراءة قبل أن توقع المحكمة العقوبة السالف ذكرها.