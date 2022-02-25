الحب في زمن الحرب.. هذه قصة الأوكرانيّين الذين تزوجا مباشرة بعد الهجوم الروسي!

كشفت شبكة سي إن إن عن قصة حب في زمن الحرب، بطلها شاب أوكراني وخطيبته، قررا تقديم موعد زفافهما بعد الهجوم الروسي.

وبحسب الشبكة الأمريكية فقد اختار الحبيبان الأوكرانيان الزواج مع بداية القصف الروسي ليكونا سويا في خضم التفجيرات، فإما يعيشان معا أو يموتان معا.

https://twitter.com/cnnphilippines/status/1497019416529502209

وقالت”يارينا أريفا” النائبة في مجلس مدينة كييف أنها سارعت هي وشريكها “سفياتوسلاف فورسين” إلى الزواج قبل “اندلاع الحرب”، موضحة: “كان ذلك مخيفاً للغاية”، وأضافت: “إنها أسعد لحظة في حياتك، ثم تخرج لتسمع ذلك (صفارات الإنذار)”.

كما أشارت إلى أنها وزوجها كانا يخطِّطان للزواج في 6 ماي المقبل والاحتفال في مطعم به شرفة لطيفة للغاية تطل على نهر دنيبر، وقالت الشابة البالغة من العمر 21 عاماً: “نحن فقط، والنهر والأضواء الجميلة”.

وقرَّر الزوجان، اللذان التقيا في أكتوبر 2019 في احتجاجٍ في وسط كييف، أنهما يرغبان في الزواج لأنهما غير متأكِّدين مما يخبِّؤه مستقبلهما، وقالت أرييفا: “الوضع صعب. سنقاتل من أجل أرضنا. ربما نموت، لكننا أردنا فقط أن نكون سوياً قبل كلِّ ذلك”.

بعد زفافهما، استعدت أرييفا وفورسين، 24 عاماً، وهو مهندس برمجيات، للذهاب إلى مركز الدفاع الإقليمي المحلي للانضمام إلى الجهود للمساعدة في الدفاع عن البلاد، فيما قالت أرييفا: “علينا حماية بلدنا. علينا حماية الناس الذين نحبهم والأرض التي نعيش عليها. أتمنَّى الأفضل في كلِّ شيء، لكنني أفعل ما بوسعي لحماية أرضي”.

لا تعرف أرييفا المهمة التي سُتكلَّف بها هي وزوجها، وقالت: “ربما سيعطوننا دروعاً فقط ونذهب لنقاتل ربما سنساعد بشيء آخر. سيقرِّرون ذلك”، ووصفت أرييفا زوجها بأنه “أقرب صديق لها على وجه الأرض”، وتقول إنها تأمل أن يتمكَّنا من الاحتفال بزواجهما يوماً ما.

وقالت: “ربما يخرجون (الروس) من بلادنا وسيكون لدينا القدرة على الاحتفال بشكل طبيعي”، وأضافت: “آمل فقط أن يسير كل شيء على ما يرام وأن تُحفَظ أرضنا. سنكون بلداً آمناً وسعيداً بدون وجود أيِّ روس فيه”.